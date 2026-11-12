Viral. Un militar a țipat la grupul care îl însoțea pe șeful Pentagonului: Trebuie să mențineți liniștea și să arătați respect

Grupul lui Pete Hegseth a fost apostrofat de un militar din garda de la Mormântul Soldatului Necunoscut. În imaginile care au devenit virale în mediul online se poate auzi cum o gardă de la monument le cere celor din grup, pe un ton ridicat, să „mențină în permanență o atmosferă de liniște și respect”.

Incidentul a avut loc miercuri în timpul unei vizite la Mormântul Soldatului Necunoscut. Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, și membrii echipei sale au vizitat monumentul din cadrul Cimitirului Național Arlington.

Însă, în timp ce s-au oprit pentru a face fotografii de grup, s-au auzit râsete. În imagini se vede cum un militar se întoarce și îi apostrofează cu voce tare.

„Toți vizitatorii trebuie să mențină în permanență o atmosferă de liniște și respect!”, a strigat militarul din garda monumentului. Mormântul este un monument dedicat celor căzuți în război începând de la Primul Război Mondial.

🚨 WATCH: Pete Hegseth and his advisors are shouted at for laughing and talking near the Tomb of the Unknown Soldier “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times” https://t.co/YiAhPsheT2 — Politics US (@PolitlcsUS) November 11, 2026

Reacția Pentagonului: Militarul a reacționat corect

Ca reacție la incidentul de miercuri de la Mormântul Soldatului Necunoscut, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat într-un comunicat că militarul a reacționat „corect”. De asemenea, el a subliniat angajamentul lui Hegseth față de respectarea militarilor americani.

„Secretarul și întregul Departament au onorat întotdeauna și vor onora întotdeauna sacrificiile făcute de bărbații și femeile din armata noastră pentru a menține America în siguranță”, a afirmat Parnell.

Șeful Apărării, din ce în ce mai contestat în SUA

Incidentul apare în condițiile în care Pete Hegseth este din ce în ce mai contestat în SUA. Marți, Hegseth a evitat la limită un vot în Camera Reprezentanților a SUA privind o procedură de punere sub acuzare după ce parlamentarii republicani s-au mobilizat pentru a bloca inițiativa.

Criticii l-au acuzat pe Hegseth că, în timpul mandatului său, a supervizat mai multe acțiuni ilegale, inclusiv coordonarea unui război împotriva Iranului, fără aprobarea Congresului.