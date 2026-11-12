Armata argentiniană a fost desemnată organizație teroristă

Iranul a desemnat forțele navale și aeriene argentiniene drept „organizații teroriste”, potrivit Al Jazeera. Măsura survine la câteva luni după ce guvernul lui Javier Milei a desemnat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran drept „organizație teroristă”.

Ministerul iranian de Externe a precizat, într-un comunicat publicat miercuri, că, în baza „principiului reciprocității”, consideră cele două ramuri ale armatei argentiniene drept „organizații teroriste”. Comunicatul nu face referire la forțele terestre ale Argentinei.

„Este evident că responsabilitatea pentru toate consecințele care decurg din această chestiune va reveni guvernului argentinian”, se mai arată în comunicat.

Ministerul de Externe al Argentinei a reacționat printr-o declarație, afirmând că „respinge categoric” această desemnare din partea Iranului.

„Această măsură este complet nefondată și constituie o acuzație inacceptabilă”, se arată în declarație.

Argentina și Iran, o relație tensionată

Schimbul de replici de miercuri nu reprezintă o premieră, în condițiile în care relațiile dintre Iran și Argentina sunt tensionate.

Argentina atribuie grupării Hezbollah, susținută de Iran, responsabilitatea pentru un atentat sângeros comis în 1994 împotriva centrului comunitar evreiesc AMIA din Buenos Aires, atac soldat cu 85 de morți și sute de răniți.

Administrația președintelui argentinian Javier Milei a făcut referire la acest incident pe 31 martie, când a desemnat IRGC drept „organizație teroristă”.

„Președintele Javier Milei speră că această decizie va achita o datorie istorică de peste 30 de ani față de familiile victimelor. Acest guvern este hotărât să realinieze Republica Argentina la civilizația occidentală, condamnând și combatând în mod direct pe cei care încearcă să o distrugă”, se preciza la acea vreme într-un comunicat al biroului său.

Argentina este de partea taberei SUA-Israel

De asemenea, decizia de a desemna IRGC drept „organizație teroristă” a fost în concordanță cu încercările președintelui american Donald Trump de a izola Iranul. Liderul argentinian Javier Milei este un aliat al președintelui american.

Statele Unite și Israelul au lansat un război împotriva Iranului pe 28 februarie. Ulterior, cele două țări au solicitat aliaților internaționali să le susțină ofensiva. În timp ce mulți lideri din America Latină au evitat să ia parte la conflictele globale, Milei s-a poziționat ferm de partea SUA și a Israelului.

Stilul tranșant al lui Milei a dus, uneori, la conflicte cu alte țări din regiune, inclusiv cu actori economici regionali importanți, precum Brazilia. Totodată, liderul argentinian a redeschis disputa țării sale cu Regatul Unit privind Insulele Falkland. Argentina consideră că insulele sunt parte a teritoriului național.