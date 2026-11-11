Un complot împotriva unei baze cu bombardiere americane, coordonat inclusiv din închisoare. Trei bărbați, puși sub acuzare

Un nou act de acuzare, prezentat marți de procurorii federali din Manhattan, descrie o rețea suspectată că ar fi organizat aproape 20 de atacuri și tentative de atac în Europa și Statele Unite, relatează Euronews. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat în sprijinul Gărzii Revoluționare iraniene și al organizației armate irakiene Kataib Hezbollah.

Trei camionete suspecte, trimise spre o bază militară britanică

Una dintre cele mai grave acuzații privește un presupus complot împotriva bazei RAF Fairford, din Gloucestershire, unde se aflau militari și aeronave americane. Potrivit procurorilor, în august 2026, Mohammed Ali al-Hassani, un cetățean irakian de 35 de ani, ar fi plătit un colaborator din Marea Britanie pentru a supraveghea împrejurimile bazei și a-i trimite înregistrări video.

Following an investigation by FBI New York’s Joint Terrorism Task Force, @FBIWFO, and @SDNYnews, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, Mohsen Mohajeri, and Mohammed Ali Al-Hassani, were charged with terrorism-related offenses for their activities in support of Kata’ib Hizballah and Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps, including their involvement in nearly 20 attacks and attempted attacks throughout Europe and the United States, and a September 2026 terrorist plot at a British Royal Air Force Base in Fairford, United Kingdom, where American armed forces were stationed. Read more at: https://t.co/Uj0AbWNNCO — FBI New York (@NewYorkFBI) November 10, 2026

În septembrie, suspecții ar fi pregătit trei camionete albe, unele încărcate cu combustibil, pe care le-au deghizat în vehicule comerciale. Pe 26 septembrie, șoferii au pornit spre RAF Fairford, fiind coordonați prin telefon, susțin anchetatorii. Cel puțin două vehicule au fost oprite la un punct de control și nu au putut ajunge la destinație. A doua zi, poliția britanică a găsit camionetele și i-a arestat pe ocupanți, după ce un fermier sesizase comportamentul suspect al unor persoane din zonă.

Intrucțiuni codificate cu mama și sora

Un detaliu al anchetei îi privește pe Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, în vârstă de 32 de ani, și presupusele sale comunicări dintr-o închisoare din New York. Bărbatul fusese arestat în luna mai pentru acuzații legate de atacuri asupra unor obiective americane și israeliene. Procurorii susțin că acesta ar fi folosit convorbirile telefonice cu mama și sora sa, aflate în Irak, pentru a transmite mesaje celorlalți membri ai rețelei.

În discuții, activitățile teroriste ar fi fost numite simplu „muncă”. Când suspectul a întrebat dacă operațiunile anterioare fuseseră anulate, sora sa i-ar fi răspuns că „nu au fost anulate”. Pe 24 septembrie, cu două zile înaintea incidentului de la RAF Fairford, al-Saadi ar fi cerut familiei să îi trimită bani lui al-Hassani pentru continuarea planului.

Atacuri asupra sinagogilor din Londra

Procurorii americani îi leagă pe cei trei suspecți și de o serie de atacuri împotriva comunităților evreiești din Europa. În aprilie, doi dintre inculpați ar fi discutat despre pregătirea unor atacuri la Londra, în timpul unei întâlniri desfășurate în Irak.

Happy islamophobia awareness month and today, we are talking about the Terror attack of London Bridge On the 29th November 2019, a previously convicted Muslim terrorist named Usman Khan killed two and injured three people in a mass stabbing attack on london bridge. In the footage below, brave members of the public can be seen fighting and eventually tackling Khan to the floor using various items ranging from a fire extinguisher and even a Narwhal Tusk. Armed police shot Usman dead when they arrived on scene. Rest in peace to the two victims, Jack Merritt and Sasika Jones 🕊 https://t.co/p0zZEzNNIg — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) November 7, 2026

Ulterior, au avut loc mai multe incidente revendicate de gruparea Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, despre care anchetatorii susțin că ar fi o organizație de fațadă pentru Kataib Hezbollah. Printre atacurile investigate se numără incendieri ale unor obiective evreiești și înjunghierea a doi bărbați la Londra, pe 29 aprilie. Procurorii afirmă că unii dintre suspecți ar fi urmărit și coordonat atacurile prin apeluri video.

Ce pedepse riscă cei trei suspecți

Alături de al-Saadi și al-Hassani a fost inculpat Mohsen Mohajeri, un cetățean iranian de 48 de ani, descris de procurori drept presupus membru al Gărzii Revoluționare. Cei trei sunt acuzați, printre altele, de sprijinirea unor organizații teroriste, finanțarea terorismului și conspirație în vederea comiterii unui atentat cu bombă. Unele dintre capetele de acuzare prevăd pedepse maxime de închisoare pe viață.

Autoritățile americane susțin că al-Hassani și Mohajeri se aflau în Iran în perioada presupusului complot de la RAF Fairford. Teheranul a respins acuzațiile privind implicarea sa în atacuri și a susținut că acestea alimentează propaganda împotriva Iranului. Cei trei inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.