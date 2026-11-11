Prima pagină » Știri externe » Un complot împotriva unei baze cu bombardiere americane, coordonat inclusiv din închisoare. Trei bărbați, puși sub acuzare

Un complot împotriva unei baze cu bombardiere americane, coordonat inclusiv din închisoare. Trei bărbați, puși sub acuzare

Trei bărbați au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru presupusa coordonare a unor atacuri teroriste în Europa, inclusiv a unui complot împotriva unei baze aeriene britanice folosite de armata americană. Potrivit procurorilor, unul dintre suspecți ar fi continuat să transmită instrucțiuni chiar și după ce a ajuns în închisoare.
Un complot împotriva unei baze cu bombardiere americane, coordonat inclusiv din închisoare. Trei bărbați, puși sub acuzare
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
11 nov. 2026, 11:55, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un nou act de acuzare, prezentat marți de procurorii federali din Manhattan, descrie o rețea suspectată că ar fi organizat aproape 20 de atacuri și tentative de atac în Europa și Statele Unite, relatează Euronews. Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat în sprijinul Gărzii Revoluționare iraniene și al organizației armate irakiene Kataib Hezbollah.

Trei camionete suspecte, trimise spre o bază militară britanică

Una dintre cele mai grave acuzații privește un presupus complot împotriva bazei RAF Fairford, din Gloucestershire, unde se aflau militari și aeronave americane. Potrivit procurorilor, în august 2026, Mohammed Ali al-Hassani, un cetățean irakian de 35 de ani, ar fi plătit un colaborator din Marea Britanie pentru a supraveghea împrejurimile bazei și a-i trimite înregistrări video.

În septembrie, suspecții ar fi pregătit trei camionete albe, unele încărcate cu combustibil, pe care le-au deghizat în vehicule comerciale. Pe 26 septembrie, șoferii au pornit spre RAF Fairford, fiind coordonați prin telefon, susțin anchetatorii. Cel puțin două vehicule au fost oprite la un punct de control și nu au putut ajunge la destinație. A doua zi, poliția britanică a găsit camionetele și i-a arestat pe ocupanți, după ce un fermier sesizase comportamentul suspect al unor persoane din zonă.

Intrucțiuni codificate cu mama și sora

Un detaliu al anchetei îi privește pe Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, în vârstă de 32 de ani, și presupusele sale comunicări dintr-o închisoare din New York. Bărbatul fusese arestat în luna mai pentru acuzații legate de atacuri asupra unor obiective americane și israeliene. Procurorii susțin că acesta ar fi folosit convorbirile telefonice cu mama și sora sa, aflate în Irak, pentru a transmite mesaje celorlalți membri ai rețelei.

În discuții, activitățile teroriste ar fi fost numite simplu „muncă”. Când suspectul a întrebat dacă operațiunile anterioare fuseseră anulate, sora sa i-ar fi răspuns că „nu au fost anulate”. Pe 24 septembrie, cu două zile înaintea incidentului de la RAF Fairford, al-Saadi ar fi cerut familiei să îi trimită bani lui al-Hassani pentru continuarea planului.

Atacuri asupra sinagogilor din Londra

Procurorii americani îi leagă pe cei trei suspecți și de o serie de atacuri împotriva comunităților evreiești din Europa. În aprilie, doi dintre inculpați ar fi discutat despre pregătirea unor atacuri la Londra, în timpul unei întâlniri desfășurate în Irak.

 

Ulterior, au avut loc mai multe incidente revendicate de gruparea Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, despre care anchetatorii susțin că ar fi o organizație de fațadă pentru Kataib Hezbollah. Printre atacurile investigate se numără incendieri ale unor obiective evreiești și înjunghierea a doi bărbați la Londra, pe 29 aprilie. Procurorii afirmă că unii dintre suspecți ar fi urmărit și coordonat atacurile prin apeluri video.

Ce pedepse riscă cei trei suspecți

Alături de al-Saadi și al-Hassani a fost inculpat Mohsen Mohajeri, un cetățean iranian de 48 de ani, descris de procurori drept presupus membru al Gărzii Revoluționare. Cei trei sunt acuzați, printre altele, de sprijinirea unor organizații teroriste, finanțarea terorismului și conspirație în vederea comiterii unui atentat cu bombă. Unele dintre capetele de acuzare prevăd pedepse maxime de închisoare pe viață.

Autoritățile americane susțin că al-Hassani și Mohajeri se aflau în Iran în perioada presupusului complot de la RAF Fairford. Teheranul a respins acuzațiile privind implicarea sa în atacuri și a susținut că acestea alimentează propaganda împotriva Iranului. Cei trei inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
GSP.ro
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
Gandul
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Cancan
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport
Cu cât ar putea crește facturile la energie. Laurențiu Urluescu, AFEER: „Se va vedea în facturi oprirea reactoarelor de la Cernavodă”
Libertatea
Un italian a plătit o avere pentru a fi readus la viață după moarte. Va fi criogenat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid/ VIDEO
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor