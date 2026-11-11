Trupele din El Salvador au distrus cartierul general al unei bande din Haiti. Reacția premierului Aceeași luptă, aceeași determinare

Atacul din Croix-des-Bouquets

Operațiunea a fost susținută de poliția haitiană, susținută de trupele militare din El Salvador, având loc în localitatea Croix-des-Bouquets, în apropierea capitalei Port-au-Prince, notează France24.

„Am distrus casa lui Lanmo San Jou (lider de bandă) și cartierul general al bandei 400 Mawozo”, a transmis președintele Nayib Bukele.

În urma atacului, douăzeci de persoane au murit, însă liderul bandei criminale nu se afla în incinta complexului.

Reacția premierul haitian

Premierul Alix Didier Fils-Aimé a salutat deschis implicarea forțelor străine.

„Salut angajamentul forțelor salvadoriene în lupta împotriva bandelor. Jos pălăria în fața președintelui Nayib Bukele… pentru sprijinul și angajamentul său în lupta națională împotriva bandelor. Haiti, El Salvador, GSF: aceeași luptă, aceeași hotărâre!”, a transmis liderul guvernului de la Port-au-Prince.

Gruparea vizată, 400 Mawozo, este responsabilă pentru multiple extorcări și răpiri de amploare, inclusiv răpirea a 16 misionari americani și a unui canadian în 2021. Lovitura a venit după ce un utilizator i-a transmis pe internet adresa proprietății lui Bukele, care promisese public distrugerea acesteia.

Misiunea El Salvadorului în Haiti

Misiunea El Salvadorului în Haiti a fost inițial motivată de fost motivată de recuperarea a patru soldați salvadorieni dispăruți într-o ambuscadă pe 18 octombrie, Bukele a sugerat că urmărește eradicarea completă a bandelor haitiene, reproducând campania dură din propria țară.

Implicarea a generat temeri privind posibile încălcări ale drepturilor omului. Amnesty International a solicitat autorităților din ambele state să garanteze că intervențiile militarilor salvadorieni respectă normele internaționale, iar președintele Republicii Dominicane, Luis Abinader, a cerut El Salvadorului și GSF (Forța ONU de combatere a bandelor) să își coordoneze acțiunile.