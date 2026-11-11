Prima pagină » Știri externe » Două rachete de croazieră au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova

Două rachete de croazieră au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova

Două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns miercuri dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău.
Două rachete de croazieră au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova
Cosmin Pirv
11 nov. 2026, 08:04, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, sistemul național integrat de monitorizare informează despre pătrunderea în spațiul aerian national a doua rachete de croazieră de tip Banderol (S8000)”, a transmis ministerul miercuri dimineața.

Traseele celor două rachete

Conform sursei citate, prima racheta a intrat în spațiul aerian la ora 6.04 din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Aceasta ar fi părăsit
spațiului aerian moldovean la ora 6.09 în direcția localității Starocazacie, regiunea Odesa, Ucraina.

A doua rachetă a traversat frontiera la ora 6.06 din direcția localității Lîmanske, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Pervomaisc, segmentul transnistrian. Aceasta a părăsit spațiului aerian la ora 6.10 în direcția localității Razdelna, regiunea Odesa, Ucraina.

Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că specialiștii continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Ministerul anunța în 6 noiembrie că, de la începutul anului 2026, au fost înregistrate 69 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Începând cu anul 2022, numărul total al incidentelor consemnate a ajuns la 106.

La începutul lunii octombrie, Maia Sandu anunța, într-un mesaj pe Facebook, că cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al țării într-un interval de doar 15 minute. Atunci, MAE l-a  convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
GSP.ro
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale se reia la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil va fi adus la Curte sub escorta poliției
Gandul
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Cristian Pîrvulescu, despre conferința lui Nicușor Dan: „Concret la întrebările pe care și le-a pus singur, evaziv și neplăcut surprins de întrebările unor jurnaliști”
Libertatea
Un medicament pentru diabet ar putea REDUCE riscul de infarct și AVC! Se găsește și-n România
CSID
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor