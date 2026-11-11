Două rachete de croazieră au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova

„În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, sistemul național integrat de monitorizare informează despre pătrunderea în spațiul aerian national a doua rachete de croazieră de tip Banderol (S8000)”, a transmis ministerul miercuri dimineața.

Traseele celor două rachete

Conform sursei citate, prima racheta a intrat în spațiul aerian la ora 6.04 din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Aceasta ar fi părăsit

spațiului aerian moldovean la ora 6.09 în direcția localității Starocazacie, regiunea Odesa, Ucraina.

A doua rachetă a traversat frontiera la ora 6.06 din direcția localității Lîmanske, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Pervomaisc, segmentul transnistrian. Aceasta a părăsit spațiului aerian la ora 6.10 în direcția localității Razdelna, regiunea Odesa, Ucraina.

Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că specialiștii continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Ministerul anunța în 6 noiembrie că, de la începutul anului 2026, au fost înregistrate 69 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Începând cu anul 2022, numărul total al incidentelor consemnate a ajuns la 106.

La începutul lunii octombrie, Maia Sandu anunța, într-un mesaj pe Facebook, că cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al țării într-un interval de doar 15 minute. Atunci, MAE l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău.