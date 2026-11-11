Voci republicane cer plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia: E un risc de securitate

Riscurile exprimate de senator

Senatorul Kevin Cramer a declarat că posibilitatea ca Jensen Huang să fie șantajat reprezintă un risc major, având în vedere sensibilitatea tehnologiei dezvoltate de Nvidia, notează Reuters.

„Riscul de șantaj este atât de uriaș, încât, având în vedere ceva atât de sensibil precum cipurile Nvidia, consider pur și simplu că el trebuie să plece. Dacă cel mai grav lucru pe care l-a făcut în realitate este o infidelitate cu această femeie, care ar putea fi sau nu spioancă chineză, dar există posibilitatea să fie, asta e suficient; pentru că, în rest, nu știm ce alte lucruri ar mai putea exista. Iar, din punctul meu de vedere, acesta este un risc de securitate”, a spus republicanul.

Scandalul de spionaj și anchetele demarate

Presiunea politică se intensifică în contextul unei investigații interne demarate de consiliul de administrație al gigantului tehnologic, declanșată de un raport The New York Times.

Publicația americană a relatat că serviciile americane de informații suspectează o femeie de afaceri chineză că ar fi colectat informații pentru Beijing.

Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, a recunoscut că și-a înșelat soția și și-a prezentat scuzele într-un mesaj adresat angajaților Nvidia. El nu a oferit public detalii despre relație, dar a anunțat că va coopera cu investigațiile.

În paralel, președintele Donald Trump a anunțat că FBI-ul verifică la rândul său legătura executivului cu femeia de afaceri.

Ministerul chinez de Externe a negat implicarea Beijingului într-o presupusă operațiune de spionaj. Purtătorul de cuvânt Guo Jiakun a calificat acuzațiile drept nefondate și parte a unei campanii de denigrare împotriva Chinei.