MAE de la Chișinău anunță prima măsură după incursiunile cu drone și rachete în spațiul aerian al Republicii Moldova

Într-o postare pe pagina de Facebook, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest după ce, sâmbătă, trei rachete și două drone au survolat neautorizat spațiul aerian al țării și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane.

„Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în urma survolării neautorizate a spațiului aerian al Republicii Moldova de către cinci drone și rachete, care au explodat în apropierea unor localități din patru raioane”, a transmis MAE de la Chișinău.

Ministerul atrage atenția asupra gravității incidentului, precizând că acesta „a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor” și a provocat incendii și pagube materiale.

În nota de protest transmisă reprezentantului diplomatic rus, autoritățile de la Chișinău solicită Federației Ruse să respecte „suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova” și să ia măsuri pentru prevenirea repetării unor asemenea incidente.

Maia Sandu: Cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în 15 minute

Sâmbătă dimineață, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, într-un mesaj pe Facebook, că cinci drone și rachete au încălcat sâmbătă dimineața spațiul aerian al țării, într-un interval de doar 15 minute.

„În această dimineață, în doar 15 minute, cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor noștri. Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră”, a transmis Sandu.

Poliția a anunțat, de asemenea, că au fost raportate explozii în extravilanul unor localități din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Hâncești, iar fragmente de drone au fost găsite în mai multe zone.