Maia Sandu: Cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în 15 minute

Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei și a avertizat că războiul se răsfrânge direct asupra securității Republicii Moldova.

„În această dimineață, în doar 15 minute, cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor noștri”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Președinta Republicii Moldova a condamnat atacurile lansate de Rusia asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian moldovenesc.

„Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră”, a transmis Sandu.

În aceeași postare, șefa statului le-a cerut cetățenilor să nu se apropie de fragmentele sau obiectele suspecte găsite în urma incidentelor și să sesizeze imediat autoritățile la numărul de urgență 112.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat anterior că mai multe aparate de zbor fără pilot au fost detectate în apropierea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hâncești, Tudora și Căușeni. Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Poliția a anunțat, de asemenea, că au fost raportate explozii în extravilanul unor localități din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Hâncești, iar fragmente de drone au fost găsite în mai multe zone.