Alertă în NATO! Aeroportul din Vilnius, închis după o presupusă dronă venită din Belarus

Alerta a determinat autoritățile să activeze procedurile de urgență în regiunea Vilnius. Locuitorii au fost sfătuiți să fie pregătiți să se adăpostească în cazul în care situația va impune acest lucru.

Avioanele de vânătoare au fost ridicate de la sol

Centrul Național pentru Managementul Crizelor din Lituania (NKVC) a anunțat că obiectul suspect nu a fost încă identificat. Avioanele de vânătoare participante la misiunea NATO de poliție aeriană au decolat pentru a verifica situația și pentru a încerca să determine natura obiectului.

„Obiectul nu a fost încă identificat. Avioanele de vânătoare au decolat și efectuează această procedură”, a declarat Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național pentru Managementul Crizelor, pentru postul public de radio și televiziune din Lituania.

Autoritățile au primit, de asemenea, mai multe sesizări din partea locuitorilor care susțin că ar fi observat un posibil obiect în afara Vilniusului, deplasându-se în direcția orașului Jonava. Informațiile nu au fost însă confirmate oficial.

Obiectul ar putea fi chiar un stol de păsări

Autoritățile lituaniene nu exclud în acest moment nicio variantă. Potrivit lui Vitkauskas, există inclusiv posibilitatea ca obiectul detectat să fie un stol de păsări.

Cu toate acestea, Centrul Național pentru Managementul Crizelor a precizat că parametrii obiectului sunt similari cu cei ai unei drone, motiv pentru care situația este tratată cu precauție.

Închiderea aeroportului și mobilizarea avioanelor NATO au loc pe fondul preocupărilor crescute privind încălcările spațiului aerian și utilizarea dronelor în regiunea Europei de Est. Lituania este membră NATO și se învecinează cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat că obiectul ar fi intrat efectiv în spațiul aerian lituanian și nici originea sau natura acestuia.