Potrivit proiectului, aproximativ 100 de bărbați ar urma să fie transferați inițial în Rwanda. Este vorba despre persoane care nu mai au dreptul legal de a rămâne în Uniunea Europeană și pentru care returnarea în țara de origine nu este posibilă, scrie Euronews.

Măsura se bazează pe noul regulament european privind returnarea migranților, intrat în vigoare luna trecută. Articolul 14 al acestuia prevede că acordurile pentru transferul persoanelor către țări terțe pot fi încheiate numai cu state în care sunt respectate drepturile omului.

De ce este contestat planul

Una dintre principalele probleme este situația drepturilor omului din Rwanda. Potrivit organizației Freedom House, țara a primit 7 puncte din 40 pentru drepturi politice și 14 din 60 pentru libertăți civile, fiind clasificată drept „liberă doar într-o măsură foarte limitată” („not free”).

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a semnalat, de asemenea, că autoritățile rwandeze reprimă opoziția și disidența și îi urmăresc penal pe adversarii politici, jurnaliști și apărătorii drepturilor omului.

Un alt precedent invocat de criticii proiectului este acordul dintre Marea Britanie și Rwanda, blocat de Curtea Supremă britanică în 2023. Instanța a identificat riscul ca refugiații transferați în Rwanda să fie trimiși ulterior în țări în care ar putea fi persecutați.

Guvernul rwandez respinge acuzațiile și susține că drepturile omului sunt respectate. Cele cinci state europene au anunțat că vor institui un mecanism independent de monitorizare, iar Agenția ONU pentru Refugiați ar urma să contribuie la supravegherea respectării drepturilor persoanelor transferate.