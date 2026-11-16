Cinci țări din UE vor să trimită migranții în Rwanda. Planul controversat care ar putea schimba politica europeană de deportare

Germania, Austria, Grecia, Danemarca și Țările de Jos intenționează să înființeze un centru de deportare în Rwanda, potrivit informațiilor obținute de Reuters de la două surse familiarizate cu negocierile.

Anunțul oficial este așteptat la Viena, în contextul eforturilor europene de accelerare a returnării persoanelor care nu au dreptul să rămână pe teritoriul Uniunii Europene.

Cine ar putea fi trimis în Rwanda

Planul vizează exclusiv migranții care au epuizat toate căile legale pentru obținerea dreptului de ședere în UE, nu și persoanele ale căror solicitări de azil sunt încă analizate.

Inițiativa vine după aprobarea noului regulament european privind returnările, care permite statelor membre să creeze centre de deportare în afara Uniunii.

Pe fondul presiunilor electorale și al creșterii sentimentelor antiimigrație, mai multe guverne europene încearcă să demonstreze că pot limita migrația ilegală.

Susținătorii proiectului consideră că perspectiva transferării într-o țară terță ar putea descuraja persoanele care plătesc traficanților mii de euro pentru a ajunge în Europa.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează asupra riscurilor

Propunerea este contestată de organizațiile umanitare, care pun sub semnul întrebării protecția juridică a migranților transferați într-un stat cu care nu au nicio legătură.

Céline Mias, reprezentantă a Consiliului Danez pentru Refugiați, a ridicat problema responsabilității în cazul încălcării drepturilor persoanelor deportate.

Consiliul Europei avertizase încă din iulie că asemenea centre prezintă riscuri considerabile pentru drepturile omului.

Experții în migrație susțin, de asemenea, că măsurile restrictive nu reduc neapărat fluxurile migratorii pe termen lung, ci pot determina schimbarea rutelor și creșterea tarifelor percepute de traficanți.

Rwanda, criticată pentru situația drepturilor omului

Rwanda s-a arătat dispusă să primească migranți deportați din state occidentale, deși regimul președintelui Paul Kagame este acuzat de reprimarea opoziției și limitarea libertății de exprimare.

Organizația Freedom House clasifică țara drept „neliberă”, invocând supravegherea, intimidarea și detențiile arbitrare ale opozanților.

Proiectul european amintește de inițiativa abandonată a Marii Britanii, declarată ilegală de Curtea Supremă britanică în 2023. Unele facilități pregătite atunci, inclusiv un hotel, ar putea fi reutilizate pentru migranții transferați din UE.

Statele Unite au început, la rândul lor, să trimită migranți în Rwanda în baza unui acord care permite transferul a până la 250 de persoane.

Eventuala extindere a centrelor de deportare în afara UE ar putea influența inclusiv modul în care autoritățile române gestionează situația cetățenilor străini care nu mai îndeplinesc condițiile legale de ședere.