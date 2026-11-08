Fiori pe șira spinării. Cel mai mare păianjen din Europa Centrală se înmulțește în Austria

Mulți le știu din filmele de groază. Acum însă, tarantulele se răspândesc în Austria. De la începutul lui septembrie, pe platforma naturbeobachtung.at au fost raportate peste 200 de tarantule în Austria, potrivit Euronews.

Este vorba despre două specii. Tarantula sud-rusească ajunge la aproximativ patru centimetri și este cel mai mare păianjen din Europa Centrală. Tarantula cu burta neagră este mai mică, de până la 2,5 centimetri.

Unde au fost văzute

Cele mai multe semnalări vin din Stiria, cu 66 de observații. Urmează Austria Inferioară, cu 49, și Burgenland, cu 43.

În Stiria și în Carintia a fost văzută doar tarantula cu burta neagră. Din Viena și din Austria Inferioară au venit doar semnalări ale tarantulei sud-rusești. În Burgenland au fost găsite ambele specii.

Toamna, păianjenii apar mai des. Își caută un adăpost pentru iarnă și uneori intră în apartamente, case sau garaje. În natură preferă găurile din pământ și crăpăturile dintre pietre.

Apariții în locuri neașteptate

Unele descoperiri i-au surprins pe specialiști. Tarantula sud-rusească a fost găsită la Tulln, în Austria Inferioară, departe de zona în care era cunoscută până acum. Din regiunile vecine, Tullnerfeld și Korneuburg, nu existau semnalări, explică Carolina Trcka-Rojas, de la Naturschutzbund Österreich.

Tarantula cu burta neagră a fost văzută la sfârșitul lui august la Stossau, în valea Gail. Este cea mai vestică apariție a speciei în Austria. Cea mai nordică vine din Lackendorf, în Burgenland. Acolo, spun specialiștii, cele două specii ar putea ajunge să trăiască în același loc.

Tarantula sud-rusească este semnalată la lacul Neusiedl și la Viena încă de la începutul secolului XX. Tarantula cu burta neagră a apărut pentru prima dată în Stiria în anii ‘70. Un studiu din 2025 arată că tarantula revine și în Cehia, după decenii de declin. Cercetătorii pun asta pe seama verilor mai calde și mai secetoase.

Cât de periculoase sunt

Ambele specii fac parte din familia păianjenilor-lup. Pot mușca dacă se simt amenințate, dar se întâmplă foarte rar, de obicei când sunt deranjate sau atinse. Mușcătura poate fi dureroasă și poate provoca înroșire sau umflături. Pentru oamenii sănătoși nu este, de regulă, periculoasă.

Riscul apare doar la cei alergici la venin, care pot face șoc anafilactic. La fel se întâmplă și la înțepăturile de viespe sau de albină.

Naturschutzbund recomandă ca păianjenii să nu fie răniți sau uciși. Dacă intră în casă, pot fi prinși cu un pahar și scoși afară.