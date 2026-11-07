Vortexul polar, aproape de o prăbușire istorică. Europa riscă un început de iarnă cu frig și ninsori abundente. Ce ar putea urma în România

Perturbarea vortexului polar are loc cu aproximativ trei săptămâni mai devreme decât cele mai timpurii evenimente comparabile din istoricul observațiilor meteorologice moderne.

Potrivit analizei publicate de Severe Weather Europe, vânturile din stratosferă, la aproximativ 30 de kilometri altitudine, au slăbit puternic, iar modelele meteorologice indică posibilitatea inversării direcției acestora.

Fenomenul este asociat cu o încălzire stratosferică bruscă, cunoscută sub denumirea de SSW, care poate destabiliza circulația atmosferică din jurul Polului Nord.

Datele analizate indică inclusiv posibilitatea fragmentării vortexului polar în două nuclee distincte, în condițiile în care temperaturile din anumite regiuni ale stratosferei ar putea depăși cu peste 27 de grade Celsius valorile obișnuite pentru această perioadă.

O asemenea perturbare poate modifica traseele maselor de aer și poate permite pătrunderea aerului arctic spre latitudini mai joase, inclusiv în Europa.

Europa, în fața unui posibil decembrie mai rece și cu mai multă zăpadă

Pentru a evalua consecințele unui fenomen atât de timpuriu, specialiștii au analizat mii de simulări climatice și au identificat 21 de situații în care vortexul polar a suferit perturbări similare, în condițiile unui episod El Niño puternic.

Rezultatele arată că un asemenea eveniment poate favoriza, în decembrie, dezvoltarea unor zone de presiune atmosferică ridicată în vestul Europei și de presiune scăzută în nordul și estul continentului.

Această configurație poate facilita pătrunderea maselor de aer rece dinspre nord către centrul, estul și sudul Europei.

În simulările analizate, semnalul de temperaturi sub mediile climatologice se extinde pe o mare parte a continentului.

În același timp, modelele indică posibilitatea unor cantități de zăpadă peste normalul perioadei în numeroase regiuni europene, cu excepția unor zone din nordul și nord-estul continentului.

Ce ar putea însemna pentru România. Primele semnale de răcire în estul Europei

România se află într-o regiune care ar putea resimți schimbările circulației atmosferice provocate de slăbirea vortexului polar.

Prognozele extinse pentru sfârșitul lunii noiembrie indică deja o posibilă tendință de răcire în estul Europei, însoțită de un semnal favorabil ninsorilor.

Pentru România, o configurație atmosferică favorabilă pătrunderii aerului rece din nord sau nord-est ar putea crește probabilitatea unor episoade de iarnă, în special dacă temperaturile scăzute coincid cu precipitații.

Revine „Bestia din Est”? Ce spun meteorologii

În anumite situații, perturbările majore ale vortexului polar pot contribui la apariția unor episoade de frig extrem în Europa.

Unele dintre acestea sunt cunoscute sub denumirea de „Bestia din Est”, expresie folosită pentru perioadele în care mase foarte reci de aer continental pătrund dinspre estul sau nord-estul Europei către alte regiuni ale continentului.

O asemenea configurație poate determina temperaturi foarte scăzute și, atunci când există suficientă umezeală, ninsori importante.

Cu toate acestea, slăbirea vortexului polar nu înseamnă automat revenirea unui asemenea episod.

Mai mult, efectele perturbărilor stratosferice asupra vremii de la sol pot apărea după câteva săptămâni, pot fi limitate la anumite regiuni sau pot fi diminuate de alte fenomene atmosferice.

Ianuarie 2027 ar putea aduce o schimbare majoră în Europa

Simulările climatice analizate de Severe Weather Europe indică o posibilă modificare a distribuției temperaturilor în ianuarie.

Dacă pentru decembrie semnalul de răcire este extins pe o mare parte a continentului, în ianuarie acesta se concentrează mai ales în vestul, nordul și centrul-nordul Europei.

În schimb, în estul Europei apare un semnal de temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

În ceea ce privește ninsorile, simulările indică posibilitatea unor cantități mai mari de zăpadă în vestul, centrul și nord-vestul continentului, acolo unde aerul rece ar putea interacționa cu umezeala transportată dinspre Oceanul Atlantic și Marea Mediterană.

El Niño, factorul care ar putea schimba radical evoluția iernii

Un element esențial pentru iarna 2026–2027 este episodul foarte puternic El Niño din Oceanul Pacific.

Fenomenul influențează circulația atmosferică la scară globală și poate produce efecte care se suprapun peste cele generate de perturbarea vortexului polar.

Astfel, chiar dacă slăbirea vortexului favorizează pătrunderea aerului rece în anumite regiuni, alte mecanisme atmosferice pot determina temperaturi mai ridicate decât cele normale.