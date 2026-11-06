Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie? ANM a emis prognoza

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni în România. În prima parte a perioadei, vremea se menține ușor rece pentru această perioadă în regiunile extracarpatice, iar în vestul țării vor fi mai multe ploi. În a doua parte a intervalului, se va înregistra o ușoară încălzire.

Vremea în intervalul 9.11.2026 – 16.11.2026

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Potrivit ANM, se vor înregistra mai multe ploi în regiunile vestice și local în cele centrale, iar în rest, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

Vremea în intervalul 16.11.2026 – 23.11.2026

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

În vestul și nord-vestul țării, cantitățile de precipitații vor fi ușor mai mari decât specificul perioadei, iar în restul țării, acestea vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în intervalul 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperatura medie va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toată țara.

Pe de altă parte, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea în intervalul 30.11.2026 – 07.12.2026

Temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

În plus, cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării, mai arată prognoza ANM.