Prima pagină » Meteo » Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie? ANM a emis prognoza

Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie? ANM a emis prognoza

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru intervalul 9 noiembrie - 7 decembrie 2026. În prima parte a intervalului, temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei în regiunile extracarpatice. Ulterior, se va înregistra o ușoară încălzire. Mai multe ploi se vor înregistra, în primele două săptămâni, în vestul țării.
Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie? ANM a emis prognoza
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
06 nov. 2026, 09:07, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni în România. În prima parte a perioadei, vremea se menține ușor rece pentru această perioadă în regiunile extracarpatice, iar în vestul țării vor fi mai multe ploi. În a doua parte a intervalului, se va înregistra o ușoară încălzire.

Vremea în intervalul 9.11.2026 – 16.11.2026

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Potrivit ANM, se vor înregistra mai multe ploi în regiunile vestice și local în cele centrale, iar în rest, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

Vremea în intervalul 16.11.2026 – 23.11.2026

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

În vestul și nord-vestul țării, cantitățile de precipitații vor fi ușor mai mari decât specificul perioadei, iar în restul țării, acestea vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în intervalul 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperatura medie va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toată țara.

Pe de altă parte, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea în intervalul 30.11.2026 – 07.12.2026

Temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

În plus, cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării, mai arată prognoza ANM.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
A treia alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni în mai puțin de 12 ore. Peste 25 de alerte în toată Europa
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Prosport
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
Libertatea
Injecția care poate preveni infectarea cu HIV, disponibilă într-o variantă mult mai ieftină
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor