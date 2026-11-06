Cod galben de vânt în șase județe din România. Rafalele vor ajunge la 60 km/h. Cât este valabilă avertizarea ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în șase județe din România. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h în mai multe zone din nord-estul țării.