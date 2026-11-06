Cod galben de vânt în șase județe din România. Rafalele vor ajunge la 60 km/h. Cât este valabilă avertizarea ANM

Atenționarea este valabilă vineri, 6 noiembrie, în intervalul orar 10:00-18:00 și vizează județele Botoșani, Iași și Vaslui, precum și zonele joase din județele Suceava, Neamț și Bacău.
Potrivit ANM, pe parcursul zilei, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze cuprinse între 50 și 60 km/h. Fenomenele meteorologice sunt așteptate în special în regiunile menționate în avertizarea meteorologică.
Codul galben semnalează posibilitatea producerii unor fenomene meteorologice care pot avea efecte temporare asupra activităților obișnuite. În acest caz, avertizarea vizează exclusiv intensificările vântului.
Meteorologii precizează că atenționarea expiră vineri, la ora 18:00.