„Lupul își schimbă părul, dar năravul ba”. Sindicatul Angajaților din Guvern se revoltă

SAALG (Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului) se revoltă, după ce premierul nu le-ar fi răspuns unei solicitări pentru o întrevedere oficială.

„Pentru prelungirea mandatelor provizorii ale unor membri ai conducerii Băncii de Investiții și Dezvoltare, Guvernul găsește resursele și disponibilitatea necesare organizării unei ședințe, în timp ce solicitarea unei întrevederi cu reprezentanții SAALG rămâne fără răspuns”, au transmis sindicaliștii.

Luca Niculescu, premierul României, și-a început mandatul în urmă cu două săptămâni. Până în prezent, șeful executivului s-a întâlnit, în mod oficial, luni, cu lideri ai confederațiilor sindicale. Pe pe ordinea de zi a ședințelor de Guvern s-au aflat problemele urgente din administrația centrală.

„Este o chestiune de respect instituțional, de coerență administrativă și de credibilitate a discursului public privind dialogul social”, a mai declarat Sindicatul Angajaților din executiv.

SAALG: Suntem colegii dumneavoastră!

Sindicatul reclamă că, în contextul în care membri acestuia lucrează în aceeași clădire cu premierul și asigură buna funcționare a activităților executivului, Luca Niculescu nu și-ar fi făcut timp pentru a discuta cu ei în mod oficial.

„Tocmai de aceea, este greu de înțeles cum, într-o agendă la a cărei realizare contribuim nemijlocit, nu s-au găsit încă 30 de minute pentru a ne asculta”, mai susține Sindicatul.

„Ar fi firesc ca schimbarea premierilor să aducă și o schimbare în bine a modului în care sunt tratați lucrătorii din Aparatul de Lucru al Guvernului. Respectul față de cei care asigură continuitatea activității guvernamentale trebuie să dureze mai mult decât mandatul oricărui prim-ministru”, a declarat președintele SAALG, Noni Iordache.