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Ministerul Finanțelor lansează astăzi o nouă ediție FIDELIS. La cât ajung dobânzile la emisiunile în lei și în euro

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 6-13 noiembrie, cea de-a XI-a ediție FIDELIS din 2026. Dobânzile ajung până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,6% la cele în euro.
Ministerul Finanțelor lansează astăzi o nouă ediție FIDELIS. La cât ajung dobânzile la emisiunile în lei și în euro
Diana Nunuț
06 nov. 2026, 09:49, Economic
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Cea de-a XI-a ediție FIDELIS din acest an are loc în perioada 6-13 noiembrie. Potrivit Ministerului Finanțelor, dobânzile sunt de până la 7,75% la emisiunile în lei, în timp ce la cele în euro, acestea ajung până la 6,6%.

Pentru subscriere se pot înscrie atât românii din țară, cât și cei din străinătate cu vârsta de peste 18 ani. Titlurile de stat FIDELIS sunt denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Pentru ediția FIDELIS din luna noiembrie, investitorii vor beneficia de următoarele dobânzi neimpozabile:

În lei:

  • de 6,60% – cu scadența la 2 ani
  • de 7,15% cu scadența la 4 ani
  • de 7,75% cu scadența la 10 ani

În euro:

  • de 4,50% cu scadența la 3 ani
  • de 6,60% cu scadența la 10 ani

Beneficii pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor a anunțat și ce beneficii au donatorii de sânge. Cei care doresc să subscrie titluri FIDELIS în noiembrie care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iunie 2026 vor beneficia de o dobândă preferențială de 7,60% pentru titlurile în lei, cu scadență la 2 ani.

Pentru titlurile în euro, aceștia au o dobândă de 5,50% pentru subscrierile cu scadență la 3 ani.

Donatorii-investitori beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse. Astfel, suma minimă pentru titlurile în lei scade de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, respectiv de la 1.000 de euro la 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

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