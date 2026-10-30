Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție FIDELIS în noiembrie. Dobânzi de 7,75% în lei și 6,60% în euro

Pentru subscriere se pot înscrie românii din țară sau străinătate cu vârsta de peste 18 ani. Titlurile de stat FIDELIS sunt denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Valoarea dobânzilor în lei și în euro

Românii care au economii pot să le investească în titluri de stat, în lei și în euro. În funcție de perioada de subscriere, dar și de suma subscrisă aceștia primesc, anual, dobândă. La sfârșitul perioadei suma depusă inițial se primește în cont, alături de dubânda aferentă ultimului an de subscriere. Titlurile de stat pot fi un instrument de „păstrare” a economiilor, sume la care se adaugă și dobânzile anuale neimpozabile.

Cei care doresc să-și investească economiile în titluri de stat FIDELIS din luna noiembrie vor beneficia de dobânzi neimpozabile:

În lei:

de 6,60% – cu scadența la 2 ani

de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

de 7,15% cu scadența la 4 ani

de 7,75% cu scadența la 10 ani

În euro:

de 4,50% cu scadența la 3 ani

de 5,50% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge

de 6,60% cu scadența la 10 ani

De asemenea, și în ediția din noiembrie donatorii de sânge au condiții mai avantajoase de subscriere prin intermediul campaniei „România are sânge de rocker”, derulată de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Astfel, românii ce doresc să subscrie titluri FIDELIS în noiembrie care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iunie 2026 vor beneficia de o dobândă de 7,60% 7,60% pentru titlurile în lei, cu scadență la 2 ani.

Pentru titlurile în euro, aceștia au o dobândă de 5,50% pentru subscrierile cu scadență la 3 ani.

De asemenea, pragurile minime de subscriere sunt mai mici pentru donatorii de sânge. Aceștia beneficiază de reducerea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 de lei.

Totuși, posibilitatea este limitată la un plafon maxim de 100.000 de lei. În ceea ce privește titlurile în euro, valoarea nominală a titlurilor este redusă de la 1.000 de euro la 100 de euro, în limita unui plafon de 20.000 de euro.

Românii care aleg să investească economiile în titluri de stat pot să vândă titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă.

Veniturile obținute prin deținerea titlurilor de stat sunt neimpozabile, iar portofoliul poate fi administrat și diversificat.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.