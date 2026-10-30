„Dezinformarea și minciuna de 90% absorbție din PNRR”. Adrian Câciu: Raportul Ministerului Finanțelor combate minciunile lui Bolojan și Pîslaru

„Ilie Bolojan a anunțat că România «a reușit» o absorbție de peste 90% din granturile PNRR. Dragoș Pîslaru a garantat depășirea acestui procent. Numai că raportul oficial al Ministerului Finanțelor pentru semestrul I 2026 arată o realitate care combate minciunile celor doi”, a scris vineri Adrian Câciu, pe contul său de Facebook.

Potrivit fostului ministru al Finanțelor, 64,2% din cheltuielile programate pentru primul semestru din componenta de granturi „nu au fost decontate”. El denunță un grad de realizare de „doar 35,8%”.

În ceea ce privește totalul fondurilor europene nerambursabile, inclusiv PNRR, Câciu susține că 54,4% din cheltuielile programate „nu au fost decontate”, iar „54,5% din veniturile bugetare programate nu au fost realizate”.

„Toate aceste procente se raportează la programul primului semestru din 2026”, adaugă el.

Deputatul PSD afirmă că, „la pagina 52, Ministerul Finanțelor recunoaște că principala cauză a nerealizării veniturilor bugetare programate a fost evoluția insuficientă a fondurilor europene, inclusiv PNRR”.

Ulterior, „la pagina 53 avertizează că absorbția fondurilor nerambursabile este sub nivelul programat și solicită accelerarea implementării proiectelor”, continuă Câciu.

Adrian Câciu: „Avem cheltuieli nedecontate, investiții întârziate și venituri bugetare nerealizate”

„Așadar, avem cheltuieli nedecontate, investiții întârziate și venituri bugetare nerealizate. Și totuși, românilor li s-a prezentat o absorbție de peste 90% ca pe o performanță deja obținută!”, precizează social-democratul.

El menționează că „procentul de 90% era o estimare privind absorbția finală, nu un rezultat financiar deja realizat”, iar „a prezenta o estimare drept realizare înseamnă dezinformare”.

Mai mult, deputatul PSD susține că „a transforma o performanță anticipată într-un succes deja obținut înseamnă să comunici o minciună”.

„Ni s-a explicat că deficitul bugetar redus din primul semestru reflectă și investițiile susținute din fonduri europene. Este adevărat că investițiile publice totale au crescut. Dar este la fel de adevărat că aproape două treimi din cheltuielile programate pentru granturile PNRR nu au fost decontate”, se mai arată în postarea acestuia.

„Un deficit bugetar mai mic nu poate fi prezentat automat drept dovada unei performanțe investiționale”

Totodată, Câciu susține că „un deficit bugetar mai mic, obținut inclusiv în condițiile neefectuării unor cheltuieli programate, nu poate fi prezentat automat drept dovada unei performanțe investiționale”.

„Reducerea deficitului este necesară. Dar nu prin întârzierea investițiilor care ar trebui să susțină creșterea economică! România are nevoie de consolidare fiscală prin dezvoltare, investiții și valorificarea integrală a fondurilor europene. Nu de festivism statistic. Nu de estimări prezentate drept realizări. Nu de propagandă care ascunde nerealizările bugetare”, afirmă el.

„Mai puțină propagandă. Mai multe investiții realizate! Mai multe datorii achitate!”, a conchis Adrian Câciu.