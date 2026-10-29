Turcan: Ministerele care aveau nevoie urgentă de rectificare bugetară, conduse de miniștri PSD

„Știți care sunt ministerele care aveau nevoie urgentă de rectificare bugetară? Fix cele conduse de miniștrii PSD: Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății. Nu e o coincidență. E rezultatul unui buget făcut pe genunchi de pesediști, fără nicio legătură cu realitatea”, acuză deputata PNL.

Turcan i-a criticat pe social-democrați, acuzând că „au lăsat sistemul de sănătate și bugetul de pensii pe uscat, iar în septembrie deja nu mai erau bani pentru medicamente, salarii, pensii și asistență socială de calitate”.

Deputata a publicat și o listă cu sumele prevăzute în rectificarea bugetară din acest an, publicată în transparență decizională de Ministerul Finanțelor.

3,22 miliarde de lei în plus pentru Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, ca să nu rămână spitalele fără medicamente, materiale sanitare și bani pentru salarii.

774 de milioane de lei pentru Ministerul Sănătății, dintre care 183 de milioane pentru salariile din serviciile de ambulanță și 200 de milioane pentru UPU și SMURD.

3,47 de miliarde de lei pentru echilibrarea bugetului de pensii.

3,32 de miliarde de lei în plus pentru Ministerul Muncii.

Proiectul de rectificare a fost publicat, joi seara. Acesta nu a fost încă aprobat.

„Este bine că banii ajung acolo, pentru că oamenii nu pot plăti nota unui buget prost făcut. Dar fiecare dintre aceste miliarde este o dovadă a gestionării iresponsabile de către cei care au condus aceste ministere”, acuză Turcan.

Deputata PNL a mai criticat faptul că statul nu a acordat „niciun leu pentru prevenirea violenței în școli”.

„În documentele puse astăzi în transparență nu am găsit niciun leu pentru prevenirea violenței în școli. (…)Mai aveți o șansă, până mâine, să găsiți bani și pentru măsuri care să-i împiedice pe tinerii agresori să intre cu cuțite în școli”, critică Turcan, amintind că, în urmă cu o săptămână, Guvernul afirma că „face un grup de lucru și vine cu soluții”.

Acuzele vin după cazul elevului de 13 ani de la o școală din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și un alt elev, despre care se crede că ar fi militant neonazist.