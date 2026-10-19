UPDATE Incident violent la o școală din Bistrița. Un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg. Agresorul, dus la Psihiatrie

UPDATE Agresorul, dus la Psihiatrie

Elevul de 13 ani, suspect în cazul agresiunii care a avut loc luni dimineața la o școală din Bistrița, a fost transferat la Clinica de Psihiatrie din Cluj-Napoca. Profesoara rănită este operată, iar elevul înjunghiat a fost externat.

Elevul de 13 ani care a agresat o profesoară și un elev într-o școală din Bistrița a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, după ce a fost supus investigațiilor medicale.

În urma agresiunii produse luni dimineață, profesoara, în vârstă de 28 de ani, a suferit mai multe plăgi prin înjunghiere și se află în sala de operație. Potrivit informațiilor transmise de spital, aceasta a fost rănită la frunte, la pleoapa inferioară și la nivelul toracelui.

Femeia este operată de echipele de Chirurgie plastică și reparatorie, respectiv Chirurgie toracică. Starea sa este stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator, urmând să rămână internată în Secția de Chirurgie generală pentru tratament și monitorizare.

Elevul de 12 ani rănit în incident a suferit plăgi prin înjunghiere la nivelul scalpului, urechii, umărului și toracelui. Acesta a primit îngrijiri medicale la Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie și a fost externat cu recomandări medicale.

UPDATE: Atacatorul ar fi pregătit atacul de 8 luni

Elevul de clasa a VII-a care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița ar fi vizat un alt copil, de etnie romă, potrivit inspectorului șef al ISJ Bistrița-Năsăud.

Vasile Șteopoaie a calificat incidentul drept un atac rasist și a afirmat că agresorul ar fi planificat fapta timp de opt luni.

Camerele de supraveghere au surprins atacul, iar paznicul școlii și un profesor de sport au intervenit și l-au imobilizat pe elev până la sosirea autorităților. Profesoara de matematică și elevul rănit au fost transportați la spital, iar ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului.

UPDATE Reacția ministrului interimar al Educației

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, solicită modificarea legislației după agresiunea de la Bistrița, în urma căreia o profesoară și un elev au fost răniți.

Mihai Dimian cere modificarea legislației pentru protejarea profesorilor amenințați sau agresați, inclusiv prin introducerea unei protecții penale speciale și a unor măsuri rapide de restricționare a accesului în școli.

UPDATE „Pregătesc asta de 8 luni de zile”

Presa locală relatează că elevul de clasa a VII-a a anunțat pe TikTok ce urmează să facă.

El ar fi spus că se pregătea de opt luni pentru acest moment și făcea referiri la Valhalla.

„Pregătesc asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, ar fi anunțat acesta în video și story-urile postate, potrivit Timp Online.

Înainte de incidentul de luni dimineața, el ar fi filmat un story în care apărea cu cagulă, cască de motociclist și cuțit în mână.

UPDATE 13 elevi și un adult, atacuri de panică

ISU Bistrița-Năsăud a transmis că, pe lângă cele două persoane transportate la spital în primele momente ale intervenției, au mai fost evaluate medical 14 persoane. Este vorba de 13 minori, cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani, și un adult, în vârstă de 55 de ani, toți cu atacuri de panică.

În urma evaluării, un minor în vârstă de 13 ani, care prezenta un traumatism cranio-cerebral de gradul 0, a fost transportat la UPU Pediatrie Bistrița de către un echipaj de prim ajutor SMURD, pentru investigații medicale suplimentare.

UPDATE Cum s-a produs atacul

Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX că incidentul nu ar fi avut loc în clasa în care învață elevul de 13 ani de clasa a șaptea.

Acesta ar vizat un coleg din clasa a șasea, iar profesoara ar fi intervenit, moment în care a fost agresată.

„Elevul respectiv era din această școală, în clasa a VII-a, și s-a dus să caute un elev de clasa a VI-a, spunând că este de altă religie, zicea că ar fi indian, dar școala spune că nu are copii indieni. Poate e o confuzie, din cauza fizionomiei”, a declarat inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie, citat de publicația locală Timp Online.

Inspectorul a mai spus că elevul agresor este român, era transferat din Spania.

UPDATE Tentativă de omor calificat

IPJ Bistrița-Năsăud transmite că în acest caz a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, cu privire la săvârșirea tentativei la infracțiunea de omor calificat.

UPDATE Pacienții sunt conștienți, stabili și speriați

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița anunță că cei doi pacienți, o femeie în vârstă de 28 de ani și un minor în vârstă de 12 ani, care prezintă plăgi produse prin agresiune, sunt investigați de angajații unității.

Ambii pacienți sunt conștienți, stabili și speriați. Profesoara este supusă investigațiilor la UPU-SMURD, iar elevul la UPU Pediatrie.

UPDATE: Panică și agitație

Polițiștii au transmis că cele două persoane rănite, o femeie și un minor, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la UPU SMURD Bistrița pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație, motiv pentru care la fața locului a fost alocată suplimentar o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM).

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean cu medic și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Știrea inițială:

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a ar fi agresat cu un cuțit o profesoară și un alt elev.

Incidentul a avut loc la o școală din municipiul Bistrița.

Polițiștii anunță că elevul a fost imobilizat.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean, care le acordă îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.