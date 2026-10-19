Ministrul interimar al Educației cere protecție penală specială pentru profesorii agresați, după atacul din Bistrița

Mihai Dimian cere modificarea legislației pentru protejarea profesorilor amenințați sau agresați, inclusiv prin introducerea unei protecții penale speciale și a unor măsuri rapide de restricționare a accesului în școli.

Solicitarea vine după agresiunea produsă luni într-o unitate de învățământ din Bistrița, în urma căreia o profesoară și un elev au fost răniți.

Ministrul a condamnat ferm incidentul și a precizat că, potrivit informațiilor disponibile la momentul declarației, cele două victime aveau o stare stabilă. Acesta a transmis că Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean și conducerea școlii vor acorda sprijin victimelor și vor coopera cu instituțiile competente pentru clarificarea faptelor.

Dimian a subliniat și necesitatea acordării de sprijin psihologic elevilor și profesorilor afectați de eveniment.

Printre măsurile legislative solicitate parlamentarilor se numără instituirea unei protecții penale speciale pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori în legătură cu acestea. Ministrul propune și acordarea promptă a asistenței juridice finanțate și a sprijinului psihologic, fără a fi necesară așteptarea finalizării procesului.

O altă direcție vizează posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului cu persoanele amenințate, în cazul celor care prezintă un risc.

Potrivit ministrului, deciziile ar trebui să fie motivate și să poată fi contestate. Dacă măsurile îi vizează pe elevi, trebuie asigurată continuarea educației acestora în condiții de siguranță.

De asemenea, Dimian cere consolidarea mecanismelor de semnalare și intervenție în cazul amenințărilor, inclusiv al celor publicate online, prin stabilirea unor responsabilități clare și a unor proceduri de reacție rapidă.

Ministrul cere verificarea informațiilor despre o posibilă amenințare pe TikTok

În declarația sa, Mihai Dimian a făcut referire și la informațiile apărute în presă potrivit cărora elevul și-ar fi anunțat atacul pe TikTok. Acesta a cerut clarificarea acestor informații de către anchetatori, pentru a se stabili dacă au existat semnale care ar fi permis intervenția înainte de producerea agresiunii.

Ministrul a subliniat că amenințările online trebuie luate în serios și raportate imediat, adăugând că platformele de socializare au responsabilitatea de a reacționa prompt la sesizările privind amenințările și conținutul care încurajează violența.

Totodată, acesta a arătat că prevenirea violenței în școli presupune colaborarea dintre unitățile de învățământ, familii, poliție și serviciile de protecție a copilului.

„Motivele și împrejurările agresiunii trebuie stabilite de anchetatori, iar comunicarea publică trebuie să se bazeze pe informații confirmate și să protejeze identitatea minorilor”, a transmis ministrul interimar al Educației.

La finalul declarației, Mihai Dimian a reiterat necesitatea protejării autorității profesorilor și a siguranței elevilor, afirmând că profesorii trebuie să poată impune respectarea regulilor școlare cu sprijinul conducerii unităților de învățământ și al instituțiilor statului.