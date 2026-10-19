UPDATE Incident violent la o școală din Bistrița. Un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg

UPDATE Pacienții sunt conștienți, stabili și speriați

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița anunță că cei doi pacienți, o femeie în vârstă de 28 de ani și un minor în vârstă de 12 ani, care prezintă plăgi produse prin agresiune, sunt investigați de angajații unității.

Ambii pacienți sunt conștienți, stabili și speriați. Profesoara este supusă investigațiilor la UPU-SMURD, iar elevul la UPU Pediatrie.

UPDATE: Panică și agitație

Polițiștii au transmis că cele două persoane rănite, o femeie și un minor, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la UPU SMURD Bistrița pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație, motiv pentru care la fața locului a fost alocată suplimentar o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM).

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean cu medic și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Știrea inițială:

Potrivit IPJ Bistrița-Năsăud, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a ar fi agresat cu un cuțit o profesoară și un alt elev.

Incidentul a avut loc la o școală din municipiul Bistrița.

Polițiștii anunță că elevul a fost imobilizat.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean, care le acordă îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.