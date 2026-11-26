Potrivit polițiștilor clujeni, incidentul s-ar fi petrecut în intervalul 09:30 – 10:00, în timpul programului de lucru. Profesorul ar fi fost abordat de elev, care i-ar fi adresat expresii jignitoare și l-ar fi amenințat cu acte de violență.

Polițiștii Secției 7 din Cluj-Napoca au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 10:00, cu privire la cele întâmplate.

În urma verificărilor, oamenii legii au identificat persoana bănuită, un elev de 14 ani din Cluj-Napoca.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Elevul este cercetat pentru infracțiunea de amenințare.