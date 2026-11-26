Cel mai mare târg de Crăciun din Capitală, organizat în Piața Constituției, se va deschide vineri, 27 noiembrie, la ora 17.00, iar două ore mai târziu, de pe scena evenimentului, va fi dat semnalul aprinderii iluminatului festiv în București, a anunțat joi Primăria Municipiului București.

Zece artere centrale, decorate de sărbători

Cele șase milioane de luminițe vor împodobi atât târgul, cât și principalele artere din centrul orașului. Vizitatorii au la dispoziție peste 130 de căsuțe cu produse specifice sărbătorilor de iarnă, iar bradul uriaș din centrul Pieței Constituției va fi decorat cu aproximativ 170.000 de luminițe.

Iluminatul festiv va fi aprins pe bulevardele Unirii, I.C. Brătianu, Magheru, Nicolae Bălcescu, Lascăr Catargiu, Aviatorilor, Regele Mihai I și Regina Elisabeta, precum și pe Șoseaua Kiseleff, Calea Victoriei și în Piața Romană.

Programul concertelor din Piața Constituției

Prima seară a Târgului de Crăciun va începe la ora 18.00, cu un recital de colinde susținut de Corul de Copii Radio. Momentul aprinderii iluminatului festiv va fi însoțit de spectacolul susținut de Alina Sorescu & Picii lu’ Soreasca, iar pe scenă vor urca ulterior Fuego și trupa Zdob și Zdub.

Sâmbătă, 28 noiembrie, concertele vor începe la ora 18.30, cu The Kryptonite Sparks și Toulouse Lautrec. Seara se va încheia cu un concert susținut de Bere Gratis și Gheorghe Zamfir.

Duminică, 29 noiembrie, publicul îi va putea asculta pe Alexandra Ungureanu Band, OCS și VUNK, iar luni, 30 noiembrie, pe scena din Piața Constituției vor urca Shining Stars by Amalia Niță, Nadir și Loredana & Banda Agurida. În ambele zile, concertele vor începe la ora 19.00.

Spectacol dedicat Zilei Naționale a României

Marți, 1 decembrie, programul artistic va începe la ora 19.00, cu Florin Grigore & Star Music Band, urmați de Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”.

Seara va culmina cu spectacolul „Cu România în suflet”, susținut de Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de invitații speciali Simona Dinescu, Ionuț Sidău, Maria Tincu, Cristina Dan și Yura-Gheorghe Țiple. Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra „Rapsozii Moldovei”, sub conducerea dirijorului Vitalie Dorin.

Târgul de Crăciun, deschis timp de o lună

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi deschis zilnic, în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026.

De luni până vineri, publicul va avea acces între orele 12.00 și 22.00, iar sâmbăta și duminica, între orele 10.00 și 22.00. În ziua inaugurării, vineri, 27 noiembrie, târgul va funcționa între orele 17.00 și 22.00.