Aplicația „Mersul interjudețean al autobuzelor”, dezvoltată de Autoritatea Rutieră Română (ARR), oferă informații despre trasee, orare, durata călătoriilor și operatorii de transport.

Lansarea serviciului a fost anunțată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care prezintă inițiativa drept o premieră în digitalizarea informațiilor destinate pasagerilor din transportul rutier interjudețean.

Orarul autobuzelor și autocarelor, disponibil într-o singură platformă

Noua aplicație poate fi accesată gratuit, prin intermediul unui browser, de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator.

Potrivit Autorității Rutiere Române, platforma permite consultarea informațiilor privind serviciile regulate de transport rutier interjudețean de persoane.

Utilizatorii pot afla ce curse sunt disponibile între două localități, orele programate pentru plecare și sosire, precum și durata estimată a deplasării.

Sistemul furnizează și date despre distanța parcursă, firmele care operează traseele respective și autogările utilizate.

Aplicația este destinată persoanelor care călătoresc în interes profesional, pentru studii, în vacanță sau în alte scopuri personale.

Cum funcționează aplicația „Mersul Autobuzelor”

Pentru identificarea unei curse, călătorii trebuie să introducă în platformă câteva informații de bază:

Localitatea din care doresc să plece; Localitatea de destinație; Data la care intenționează să călătorească; Consultarea curselor afișate de sistem.

Rezultatele permit compararea variantelor de transport disponibile în funcție de programul de circulație și de caracteristicile traseului.

Aplicația utilizează informațiile din sistemele informatice ale ARR

Autoritatea Rutieră Română precizează că platforma a fost realizată de specialiștii instituției și folosește datele disponibile în propriile sisteme informatice.

Scopul este facilitarea accesului publicului la informațiile privind transportul interjudețean, fără ca pasagerii să fie nevoiți să caute separat programul fiecărui operator.

Serviciul se concentrează pe transportul regulat între județe, nu pe toate formele de transport public local sau județean.

Ministerul Transporturilor: Un nou pas în digitalizarea serviciilor pentru călători

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a prezentat lansarea platformei drept introducerea unui sistem oficial de tip „Mersul Autobuzelor”, după modelul serviciilor de informare privind orarele de transport.

Prin centralizarea datelor despre cursele interjudețene, ARR urmărește simplificarea planificării deplasărilor și îmbunătățirea accesului pasagerilor la informații.

Platforma poate fi consultată la adresa mersulautobuzelor.arr.ro.