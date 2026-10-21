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Adrian Câciu acuză o diferență de 37 de miliarde de lei între deficitul cash și cel ESA: Cam asta e gaura

Deputatul PSD Adrian Câciu susține că deficitul bugetar al României calculat potrivit metodologiei europene ESA este semnificativ mai mare decât cel raportat în sistemul cash și cere Ministerului Finanțelor să explice diferența.
Adrian Câciu acuză o diferență de 37 de miliarde de lei între deficitul cash și cel ESA: Cam asta e gaura
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
21 oct. 2026, 18:01, Economic
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Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, fostul ministru al Finanțelor afirmă că diferența ar ajunge la aproximativ 37 de miliarde de lei în primul semestru din 2026.

Potrivit lui Adrian Câciu, datele Eurostat pentru trimestrul al doilea din 2026 indică un deficit guvernamental ajustat sezonier de 9,2% din PIB-ul trimestrial pentru România, comparativ cu 3,5% la nivelul Uniunii Europene și 3,3% în zona euro. Deputatul PSD afirmă că România înregistrează astfel cel mai mare deficit trimestrial ajustat sezonier dintre statele membre pentru care sunt publicate date.

Câciu atrage atenția și asupra valorilor neajustate sezonier, pe care le estimează la 7,4% din PIB-ul trimestrial în primul trimestru și 7,8% în al doilea trimestru din 2026.

Adrian Câciu cere explicații privind diferența dintre deficitul cash și deficitul ESA

Deputatul PSD susține că, pe baza datelor Eurostat, deficitul ESA cumulat în primul semestru ar putea ajunge la aproximativ 3,8% din PIB-ul anual estimat. Prin comparație, acesta indică un deficit cash de aproximativ 2% din PIB și reclamă o diferență de 1,8 puncte procentuale, pe care o echivalează cu circa 37 de miliarde de lei.

„Cum explică Ministerul Finanțelor diferența dintre deficitul cash de aproximativ 2% din PIB și deficitul ESA semestrial estimat la 3,8%?”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Fostul ministru al Finanțelor solicită publicarea unei reconcilieri între cele două metode de calcul, inclusiv a informațiilor privind obligațiile bugetare înregistrate, dar încă neachitate.

„Pentru că o factură neplătită nu înseamnă o cheltuială care a dispărut”, a afirmat deputatul PSD.

Ce diferență există între deficitul cash și deficitul ESA

Deficitul cash este calculat pe baza încasărilor și plăților efective ale statului. În schimb, metodologia ESA, utilizată la nivelul Uniunii Europene pentru compararea situației bugetare a statelor membre, se bazează pe principiul contabilității de angajamente, potrivit căruia veniturile și cheltuielile sunt înregistrate atunci când apare dreptul de încasare sau obligația de plată, nu doar în momentul în care banii sunt încasați ori plătiți.

Din acest motiv, cele două valori pot fi diferite. Totuși, diferența dintre ele nu reprezintă automat valoarea facturilor neachitate, iar estimarea prezentată de Adrian Câciu nu demonstrează, prin ea însăși, că există obligații restante în valoare de 37 de miliarde de lei.

Deputatul PSD susține că datele Eurostat impun clarificarea situației și avertizează că deficitul bugetar calculat pe baza plăților efective ar putea să nu reflecte integral obligațiile asumate de stat.

Cifrele și interpretarea prezentate de Adrian Câciu reprezintă afirmațiile acestuia din postarea publicată pe Facebook. Valoarea de 37 de miliarde de lei și estimarea deficitului ESA cumulat de 3,8% din PIB-ul anual trebuie diferențiate de indicatorii publicați direct de Eurostat.

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