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Fost ministru PSD al Finanțelor, despre intrarea la guvernare: „Primele trei luni vor fi grele!”

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, spune că PSD intră în noul Guvern cu trei termene ferme, stabilite pentru 1 noiembrie, 15 noiembrie și 1 decembrie și că primele trei luni de guvernare vor fi dificile.
Fost ministru PSD al Finanțelor, despre intrarea la guvernare: „Primele trei luni vor fi grele!”
Maria Miron
14 oct. 2026, 21:26, Politic
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Adrian Câciu a anunțat miercuri că PSD intră în Guvernul condus de Luca Niculescu cu trei termene ferme: 1 noiembrie, 15 noiembrie și 1 decembrie.

„Nu pretindem că e simplu. Primele 3 luni vor fi grele! Intrăm la guvernare cu condiții clare, termene ferme până la 1 noiembrie, 15 noiembrie și 1 decembrie, și cu obiective concrete: indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, fără taxe noi în 2027”, a scris fostul ministru.

Câciu invocă pierderi de 60 de miliarde de lei

Potrivit lui Adrian Câciu, prelungirea perioadei fără un guvern cu puteri depline ar fi avut consecințe economice grave.

„Lipsa unui guvern cu puteri depline avea un singur rezultat: faliment național. Criza economică și socială este resimțită de toți românii”, a scris deputatul PSD.

Câciu a prezentat și o estimare a costurilor pe care le-ar fi generat continuarea blocajului politic.

„Nota de plată a inacțiunii era de cel puțin 60 de miliarde de lei, adică 3% din PIB, plus riscul a încă peste 50.000 de concedieri”. Social-democratul nu a prezentat calculele pe care se bazează aceste estimări și nici nu a precizat dacă cele peste 50.000 de concedieri ar fi vizat sectorul bugetar, sectorul privat sau ambele.

„Ne asumăm răspunderea pentru o guvernare care pune economia și oamenii înaintea oricărui calcul politic”, a mai transmis Adrian Câciu.

Ce măsuri trebuie îndeplinite până la cele trei termene

PSD a stabilit zece condiții pentru participarea la guvernare, prezentate miercuri de Sorin Grindeanu. Printre acestea se află mai multe măsuri economice și bugetare, cu termene de realizare în lunile noiembrie și decembrie.

Până la 1 noiembrie, Guvernul trebuie să prezinte în Parlament situația reală a deficitului bugetar și a datoriilor amânate. Tot până la această dată este prevăzută aprobarea unei rectificări bugetare care să asigure finanțarea spitalelor, a serviciilor esențiale și a funcționării statului.

Pentru 15 noiembrie este stabilită punerea în aplicare a măsurilor din planul de relansare economică, iar până la 1 decembrie trebuie elaborat bugetul de stat pentru 2027, cu respectarea țintelor de deficit și menținerea investițiilor.

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