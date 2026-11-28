„Ce vă spuneam în septembrie 2026? Că există sume certe NEACOPERITE de peste 18 miliarde lei? Și sume necesare de redistribuit la rectificare de peste 30-32 miliarde lei?”, a scris sâmbătă Adrian Câciu pe contul său de Facebook.

„De ce a trebuit să stăm până la final de noiembrie 2026 să aflăm că sumele neacoperite sunt de peste 19 miliarde lei(NEBUGETATE), iar necesarul este de cca 35 miliarde lei? De ce a trebuit să aflăm de abia la final de noiembrie că avem și datoriile neacoperite către Pfizer si OMV (despre care se știa, public) de încă 4,4 miliarde lei? Desi se ȘTIA și se vedea în documentele publice ale MF? De ce a trebuit să aflăm la final de noiembrie că avem și un risc ca 18 miliarde lei, venituri din PNRR să fie restructurate și să pună presiune pe deficit? Când vă spuneam acest lucru încă de la adoptarea bugetului pe anul 2026?”, a continuat social-democratul.

Potrivit deputatului PSD, „nu avem încă” sustenabilitatea consolidării.

Acesta afirmă că dobânzile sunt mai mari cu 30 bps, „adică cu peste 4% față de anul trecut!”.

De asemenea, susține că avem un curs valutar „mai mare cu peste 4% față de anul trecut!”, iar datoria publică „este mai mare cu peste 13% fața de anul trecut”.

Facturi neplătite „de peste 50 miliarde de lei”

Totodată, Câciu a precizat că facturile neplătite „depășesc 50 miliarde lei”.

„Eu nu pot să concluzionez că voi, stimați bolojeniști, întelegeți ce înseamnă toate acestea. Ar trebui să vă si pricepeți!”, adaugă deputatul.

„Ultimele voastre luări de pozitie demonstrează, încă o dată, că ați devenit doar un cor de propagandiști care habar nu au despre ce vorbesc!”, continuă acesta.

Mai mult, în ceea ce privește starea finanțelor publice și a indicatorilor macro, Adrian Câciu susține că „stăm mai rău decât în vara anului 2025”.

„De aici pleacă guvernul Niculescu. De la o situație mai grea decât era în vara lui 2025. Și să nu uitati ca ne împrumutăm la peste 7,2%”, a conchis Adrian Câciu.