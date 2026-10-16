Nazare avertizează asupra riscului ca România să ajungă la „junk”: Bugetul pe 2027 va fi un test major

Oficialul susține că protejarea ratingului suveran și evitarea categoriei „junk” reprezintă în prezent obiective esențiale.

Deficitul a scăzut, dar presiunea datoriei rămâne ridicată

Într-un mesaj publicat vineri pe Facebook, Nazare afirmă că situația actuală este rezultatul mai multor ani în care statul a cheltuit fără suficientă rigoare, a acumulat datorii și a amânat reformele.

Ministrul arată că deficitul bugetar a coborât de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025. În primele opt luni din 2026, deficitul cash a ajuns la 2,89% din PIB, comparativ cu 4,51% în perioada similară din 2025, diferența fiind de aproape 27 de miliarde de lei.

„Ar fi o greșeală majoră să pierdem, prin noi angajamente nesustenabile, ceea ce am reușit să corectăm cu atât de mult efort”, avertizează ministrul.

În paralel, datoria publică a ajuns la aproximativ 1.205 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie, echivalentul a circa 60% din PIB. Numai în primele opt luni ale anului, statul a plătit dobânzi de 42,1 miliarde de lei, cu 26,7% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Bugetul pentru 2027, „un test major de responsabilitate”

Ținta Guvernului pentru 2026 este reducerea deficitului la 6,2% din PIB, nivel care rămâne însă de peste două ori mai mare decât pragul european de 3%.

Nazare avertizează că presiunile vor continua anul viitor, inclusiv pe fondul eliminării granturilor din PNRR și al costurilor ridicate generate de datoria publică.

„Bugetul pentru 2027 va fi un test major de responsabilitate. Trebuie construit pe venituri realiste, pe priorități clare și pe cheltuieli pe care statul le poate susține efectiv”, afirmă ministrul.

Acesta insistă că orice nouă măsură cu impact bugetar trebuie să aibă indicată clar sursa banilor: „O cheltuială permanentă trebuie să aibă o sursă permanentă de finanțare”.

România trebuie să evite categoria „junk”

O altă miză majoră este ratingul suveran. Nazare susține că autoritățile mențin în prezent „un echilibru foarte fragil” în privința încrederii creditorilor externi.

„Un alt obiectiv esențial astăzi este protejarea ratingului suveran și menținerea României în afara categoriei «junk»”, precizează ministrul. Potrivit acestuia, prima evaluare de rating este așteptată în ianuarie din partea Fitch, însă un derapaj semnificativ ar putea determina agențiile să reevalueze situația mai devreme.

Nazare pledează pentru controlul cheltuielilor, îmbunătățirea colectării veniturilor și protejarea investițiilor. El indică în acest context creșterea cu 19,9% a investițiilor în trimestrul al doilea din 2026.

„Nu putem relua ciclul în care astăzi promitem, mâine împrumutăm și ulterior cerem românilor să plătească nota de plată”, concluzionează ministrul Finanțelor.