FIDELIS, a zecea ediție din 2026. Statul vine cu dobânzi mai mari

Noua rundă de titluri de stat FIDELIS se desfășoară între 2 și 9 octombrie și oferă investitorilor dobânzi de până la 7,75% pe an pentru plasamentele în lei și de până la 6,60% pe an pentru cele în euro. Titlurile sunt emise de Ministerul Finanțelor și vor fi listate la Bursa de Valori București (BVB).

Este cea de-a zecea ofertă FIDELIS din 2026 și a 41-a organizată de la reluarea programului, în iulie 2020. Prin precedentele 40 de oferte, statul a atras de la populație aproape 72,4 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 14,5 miliarde de euro.

Dobânzile cresc în octombrie

Pentru titlurile denominate în lei, Ministerul Finanțelor oferă în această ediție dobânzi anuale de 6,60% pentru scadența la doi ani, 7,15% pentru cea la patru ani și 7,75% pentru titlurile cu maturitatea de zece ani.

Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială în lei, cu scadența la doi ani și o dobândă de 7,60% pe an.

În cazul titlurilor în euro, dobânzile sunt de 4,50% pe an pentru maturitatea de trei ani și de 6,60% pentru cea de zece ani. Tranșa specială destinată donatorilor de sânge oferă o dobândă de 5,50% pe an și are o maturitate de trei ani.

Față de oferta FIDELIS din septembrie, dobânzile sunt mai mari pentru toate cele șapte emisiuni, creșterile fiind cuprinse între 0,25 și 0,50 puncte procentuale.

Cine poate beneficia de tranșele pentru donatori

Două dintre cele șapte emisiuni din octombrie, una în lei și una în euro, sunt rezervate donatorilor de sânge. Pot subscrie pe aceste tranșe persoanele care au donat sânge în perioada 1 mai – 9 octombrie 2026.

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în moneda europeană. Pentru tranșele obișnuite, valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Pentru tranșele destinate donatorilor de sânge, pragul minim este mai mic, de 500 de lei pentru emisiunea în lei și de 100 de euro pentru cea în euro.

În cazul donatorilor există și o limită maximă de subscriere: 100.000 de lei, echivalentul a cel mult 1.000 de titluri de stat, pentru emisiunea în lei și 20.000 de euro, echivalentul a cel mult 200 de titluri, pentru emisiunea în euro.

Când ajung titlurile la Bursa de Valori București

Investitorii pot subscrie titlurile prin intermediul instituțiilor participante la ofertă. Sindicatul de intermediere este format din BT Capital Partners, în calitate de Lead Manager, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, TradeVille și UniCredit Bank, iar din grupul de distribuție fac parte Banca Transilvania, Salt Bank și Libra Internet Bank.

Titlurile de stat din această ediție sunt programate să intre la tranzacționare la Bursa de Valori București pe 15 octombrie 2026. Dobânzile încasate de investitori, precum și eventualele câștiguri de capital obținute din tranzacționarea titlurilor FIDELIS sunt neimpozabile.