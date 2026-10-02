Mirosul din buric, test pentru Parkinson? Descoperirea care pare absurdă, dar nu este

Mirosul din buric ar putea ajuta la depistarea bolii Parkinson. Cercetători germani au găsit în probele prelevate de acolo un tipar specific bolii.

Studiul a fost publicat în revista Scientific Reports, potrivit Fanpage.it.

Ideea unui „miros al bolii Parkinson” nu e nouă. În 2017, povestea scoțiencei Joy Milne a făcut înconjurul lumii. Fostă asistentă medicală, ea a simțit un miros aparte la soțul ei, bolnav de Parkinson. Apoi l-a recunoscut și la pacienții din spital.

Milne are însă hiperosmie ereditară, o sensibilitate neobișnuită la mirosuri. De aceea, în alte studii au fost folosiți câini.

Cum a fost făcut experimentul

Cercetătorii de la Institutul Fraunhofer din Erlangen au lucrat cu Universitatea Tehnică din Dresda și compania Dualquant din Nürnberg. Au prelevat probe din buric, nas și ureche, zone puțin afectate de parfumuri și săpunuri.

Au participat 24 de persoane: șase cu Parkinson, șase cu tulburări cognitive ușoare, șase cu COVID-19 și șase sănătoase.

Probele au fost analizate cu un laser. Moleculele eliberate se încălzesc și produc unde sonore microscopice, pe care aparatul le detectează.

Fiecare boală a avut propriile semne, chiar dacă unele dintre ele s-au asemănat. Cele mai clare indicii au apărut la nivelul nasului și al buricului, unde au fost observate schimbări specifice.

Ce urmează

Pentru Parkinson, cercetătorii au identificat lungimi de undă foarte precise. Acestea ar putea fi detectate și cu aparate mai ieftine. Când au adăugat probele altor trei pacienți, au regăsit același tipar.

Rezultatele nu au depins de sex, înălțime sau greutate, ci doar de vârstă.

Eșantionul este însă foarte mic, iar testele au fost făcute în laborator. Cercetătorii pregătesc un studiu mai amplu. Scopul ar fi un test rapid, ieftin și neinvaziv, care să arate cine are nevoie de investigații suplimentare.