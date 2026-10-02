Cât de repede îmbătrânești? Răspunsul ar putea fi în vocea ta

Un instrument bazat pe inteligență artificială poate estima vârsta unei persoane doar după felul în care vorbește. Când vocea „sună” mai bătrână decât vârsta reală, riscul de declin cognitiv ar putea fi mai mare, potrivit Live Science.

Cercetătorii au analizat aproape 3.000 de adulți vorbitori de spaniolă din Argentina, Chile, Columbia, Mexic și Peru. Participanții aveau între 18 și 88 de ani.

Aproximativ 1.500 erau sănătoși, iar ceilalți aveau tulburări cognitive ușoare, Alzheimer sau demență frontotemporală.

Fiecare a primit șapte sarcini. Au descris un videoclip animat, au enumerat legume sau animale într-un minut și au repovestit o poveste scurtă. Din înregistrări au fost extrase peste 700 de caracteristici, de la pauze și viteza vorbirii până la ton și vocabular.

Ce a descoperit „ceasul vocal”

Persoanele sănătoase au avut cele mai mici diferențe între vârsta reală și cea estimată de IA. Diferențele cele mai mari au apărut la cei cu demență frontotemporală care afectează limbajul.

Cei cu o voce „mai bătrână” au avut rezultate mai slabe la testele de memorie și atenție. Analizele de sânge au arătat și semne de îmbătrânire biologică accelerată. Decalajele au fost legate și de sărăcie, acces limitat la servicii medicale sau o copilărie dificilă.

„Toate aceste limitări pot fi depășite cu ajutorul vorbirii”, a spus Adolfo García, de la Universitatea din San Andrés, Argentina. El se referea la analizele de sânge și scanările cerebrale, scumpe și invazive.

Nu este o sferă de cristal

Medicul Manisha Parulekar nu a participat la studiu. Ea avertizează că vocea poate suna mai bătrână și din cauza depresiei, oboselii sau stresului.

„În calitate de medic, nu aș folosi acest instrument pentru a diagnostica definitiv, în mod izolat, o persoană cu demență.”

Modelul a fost testat doar în spaniolă și mulți participanți au fost evaluați o singură dată. Cercetătorii vor să-l verifice acum în alte limbi și pe termen lung.