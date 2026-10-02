Cinci boli, același dușman ascuns. Ce provoacă, de fapt, oboseala cronică

Cinci boli care par să nu aibă nimic în comun ar putea ataca aceleași sisteme din organism. Așa s-ar explica epuizarea profundă care le leagă, arată un studiu nou.

Este vorba despre Covid lung, sindromul de oboseală cronică (ME/CFS) și stresul post-traumatic (PTSD).

Lista include și artrita reumatoidă și scleroza multiplă, potrivit Universității din East Anglia.

Studiul a fost publicat în Journal of Translational Medicine.

Afecțiunile pornesc din cauze foarte diferite: o infecție virală, o traumă psihologică sau un atac autoimun. Pacienții descriu însă aceleași simptome: oboseală copleșitoare, confuzie mentală, somn prost și concentrare slabă. Viața lor de zi cu zi se schimbă dramatic.

„Am vrut să aflăm de ce se întâmplă acest lucru”, a spus prof. Dmitry Pshezhetskiy, cercetătorul principal.

Unde se ascunde legătura

Echipa nu a citit ADN-ul doar ca pe un șir de litere. A analizat modul în care acesta se pliază în celule, aducând în contact zone aflate departe una de alta.

Luate separat, genele asociate celor cinci boli aproape că nu se suprapun. Când cercetătorii au privit felul în care interacționează, bolile au părut însă strâns legate.

Toate ar perturba aceleași rețele: imunitatea, inflamația, producția de energie din celule, metabolismul și răspunsul la stres. Când aceste sisteme rămân dereglate, rezultatul ar fi oboseala invalidantă.

O genă numită LAG3 a ieșit în evidență la ME/CFS. Ea este legată de „epuizarea” celulelor imunitare care rămân activate prea mult timp.

Practic, Covid lung, PTSD, scleroza multiplă și artrita reumatoidă pornesc din cauze diferite, dar provoacă aceeași oboseală care nu trece. Cercetătorii au descoperit că genele implicate diferă, însă toate ajung să strice aceleași sisteme: imunitatea, inflamația și energia celulelor.

Spre un test de sânge

Studiul s-a bazat pe date publicate anterior, nu pe probe noi de la pacienți. Genele identificate sunt doar candidați și trebuie confirmate.

În prezent, ME/CFS și Covidul de lungă durată se diagnostichează în mare parte după simptome. Cercetătorii speră ca descoperirea să ducă la analize de sânge obiective și la tratamente comune pentru mai multe boli.