Rețea suspectată că a furat aproximativ 70 de transporturi de marfă, vizată de o operațiune în România și Belgia. 16 suspecți, prinși de autorități

În urma acțiunilor au fost efectuate 65 de percheziții în România, unde au fost depistați 11 suspecți, în timp ce alte cinci persoane au fost arestate în Belgia, potrivit unui comunicat transmis de Eurojust, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală.

Anchetatorii suspectează că membrii rețelei se prezentau drept transportatori legitimi, preluau încărcături comerciale și ulterior le sustrăgeau, provocând pierderi importante companiilor păgubite.

Cum ar fi fost furate mărfurile: transporturi deturnate și furturi înscenate

Potrivit Eurojust, persoanele investigate ar fi administrat sau controlat mai multe societăți comerciale care obțineau contracte pentru transportul mărfurilor în România și în străinătate.

După preluarea încărcăturilor, suspecții ar fi folosit mai multe metode pentru a intra în posesia bunurilor.

Una dintre acestea presupunea transferarea mărfurilor din camionul inițial într-un alt vehicul. Ulterior, șoferul reclama că transportul fusese furat pe traseu.

În alte situații, membrii grupării ar fi înlocuit remorcile și plăcuțele de înmatriculare, folosind vehicule asemănătoare pentru a ascunde schimbarea încărcăturii.

O altă metodă investigată consta în simularea furtului unei remorci. Șoferul susținea că fusese nevoit să lase vehiculul într-un anumit loc din cauza unei defecțiuni tehnice, iar la întoarcere declara că remorca dispăruse.

Anchetatorii suspectează și utilizarea unor documente de identitate și de transport falsificate, precum și a unor certificate de înmatriculare și plăcuțe de înmatriculare contrafăcute.

Aproximativ 70 de transporturi vizate. De la electronice și electrocasnice până la cereale și cosmetice

Investigația vizează furtul a aproximativ 70 de încărcături comerciale, majoritatea transporturilor fiind efectuate în România și Belgia, dar și în alte state europene.

Printre bunurile sustrase s-ar fi numărat produse electronice, electrocasnice, materii prime, cereale, cosmetice, băuturi alcoolice și nealcoolice, precum și alte produse de larg consum.

Conform Eurojust, gruparea urmărea în special transporturile cu mărfuri valoroase, care puteau fi revândute cu ușurință pe piața neagră.

Prejudiciul total nu a fost precizat în comunicatul agenției europene, care menționează însă pierderi financiare importante pentru societățile afectate.

Gruparea ar fi început să acționeze în martie 2024 și ar fi ajuns la 35 de membri

Datele obținute de anchetatori indică faptul că presupusa organizație infracțională și-ar fi început activitatea în martie 2024, având inițial cinci membri.

Ulterior, alte aproximativ 30 de persoane s-ar fi alăturat grupării, fiecare având atribuții bine stabilite.

Unii membri s-ar fi ocupat de obținerea contractelor de transport și identificarea încărcăturilor valoroase, în timp ce alții ar fi avut responsabilități privind transferul mărfurilor între vehicule, escortarea transporturilor sau comercializarea bunurilor sustrase.

Această împărțire a rolurilor ar fi permis desfășurarea operațiunilor în mai multe țări europene.

65 de percheziții în România. Cinci persoane, arestate preventiv în Belgia

Autoritățile române și belgiene colaborează în cadrul acestei investigații din februarie 2026, prin intermediul unei echipe comune de anchetă constituite cu sprijinul Eurojust.

Operațiunea coordonată s-a desfășurat la 3 noiembrie, când în România au fost executate 65 de mandate de percheziție și au fost depistați 11 suspecți.

În Belgia, cinci persoane au fost arestate și plasate în detenție preventivă.

Pe parcursul acțiunilor au fost ridicate probe considerate relevante pentru continuarea cercetărilor. Anchetatorii au audiat, de asemenea, suspecți și martori.

DIICOT și structuri de combatere a criminalității organizate, implicate în operațiune

În România, la acțiuni au participat procurori și polițiști din cadrul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate, inclusiv DIICOT, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și alte structuri din Craiova, Ploiești, Oradea, Olt, Ilfov și Dâmbovița.

Au fost implicate și Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, precum și unități ale Jandarmeriei din mai multe județe și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

În Belgia, ancheta este desfășurată de autoritățile judiciare din Anvers, împreună cu Poliția Judiciară Federală.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării, identificarea persoanelor implicate și documentarea prejudiciilor produse.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri judecătorești definitive.