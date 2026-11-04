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Grupare suspectată de trafic cu artefacte, destructurată de DIICOT. Percheziții în România și Austria și sute de obiecte descoperite

Procurorii DIICOT au efectuat 23 de percheziții în România și Austria, într-un dosar care vizează o grupare suspectată că obținea beneficii materiale din comercializarea de artefacte. În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit monede, obiecte metalice și detectoare de metale.
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Alexandra-Valentina Dumitru
04 nov. 2026, 15:42, Social
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Marți, 3 noiembrie, procurorii Biroului Teritorial Hunedoara, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, au pus în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară în județele Hunedoara, Alba, Prahova și Timiș.

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Simultan, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare române, au fost efectuate alte două percheziții domiciliare în orașul Salzburg, Austria.

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave, utilizarea fără autorizare a detectoarelor de metale în zone cu patrimoniu arheologic și tăinuire.

Simultan, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din România, au fost efectuate și două percheziții domiciliare în orașul Salzburg, Austria.

Monede, presupuse tesle dacice și detectoare de metale, descoperite la percheziții

Potrivit anchetatorilor, patru inculpați și opt suspecți ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată pentru a obține beneficii materiale importante din comercializarea unor artefacte.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 177 de monede cu urme de oxidare, două monede aurii, o bucată fragment minereu, o bucată minereu de formă circulară, cu gaură în mijloc; un obiect în formă de oală din metal, cu urme de oxidare, ce prezintă diverse deformări, două obiecte metalice în formă de lamă de topor cu urme de uzură, ce par a fi tesle dacice.

Anchetatorii au mai descoperit două vârfuri de săgeți care de asemenea prezintă urme de oxidare, cuie prezentând urme de oxidare, 20 de catarame, piesele unei cataramei, 26 inele prezentând urme de oxidare, 12 clopote (dintre care două incomplete – fără limbă), două pandantive, șapte embleme decorative pentru uniformă, cinci obiecte de ornament și o bucată de cremene.

De asemenea, au fost ridicate 10 detectoare de metale, un spectrometru utilizat pentru analiza compoziției chimice a materialelor, șase bidoane cu soluție de acid nitric și mai multe autorizații de deținere a detectoarelor de metale.

Artefactele urmează să fie examinate și evaluate de experți pentru stabilirea autenticității, vechimii, valorii și provenienței acestora, dar și pentru a determina dacă pot fi clasate în patrimoniul cultural național.

Patru inculpați, plasați sub control judiciar

Miercuri, 4 noiembrie, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de cei patru inculpați.

Cercetările continuă împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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