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Trei arme neletale și două arbalete, descoperite în urma unor percheziții în Bacău. Un bărbat a fost reținut

Trei arme neletale, două arbalete și muniție au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții efectuate la locuințele a doi bărbați din Moinești, județul Bacău. Unul dintre aceștia, în vârstă de 43 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.
Trei arme neletale și două arbalete, descoperite în urma unor percheziții în Bacău. Un bărbat a fost reținut
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Alexandra-Valentina Dumitru
04 nov. 2026, 16:09, Social
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Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au continuat astăzi activitățile pentru verificarea respectării regimului armelor și al munițiilor, în cadrul Operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Polițiștii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Moinești. Acțiunea a vizat locuințele a doi bărbați, de 43 și 56 de ani, bănuiți de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Două arbalete interzise la deținere, descoperite la unul dintre suspecți

În locuința bărbatului de 43 de ani, polițiștii au descoperit o pușcă neletală și un pistol neletal cu aer comprimat, ambele supuse autorizării, două arbalete interzise la deținere, precum și muniție.

La domiciliul celui de-al doilea bărbat, în vârstă de 56 de ani, anchetatorii au găsit un pistol neletal cu aer comprimat, supus autorizării, și muniție.

Toate bunurile descoperite au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Un bărbat, reținut pentru 24 de ore

Bărbatul de 43 de ani a fost amendat cu 2.001 lei, conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, iar cele două arbalete au fost confiscate.

Totodată, după administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Cercetările continuă în cadrul a două dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

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