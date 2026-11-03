Cinci arme, descoperite de polițiștii sibieni în urma unor percheziții domiciliare

Acțiunea a avut loc marți, când polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Potrivit anchetatorilor, patru bărbați, cu vârste cuprinse între 45 și 64 de ani, ar fi deținut ilegal, în perioada 2025–2026, arme neletale de tir sportiv, cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm. De asemenea, aceștia ar fi achiziționat online proiectile destinate acestor categorii de arme, de calibre diferite.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat cinci arme neletale cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm, precum și 2.250 de alice de calibrele 4,5 mm și 5,5 mm.

Toate bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, în cadrul dosarelor penale privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.