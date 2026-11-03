Prima pagină » Social » Cinci arme, descoperite de polițiștii sibieni în urma unor percheziții domiciliare

Cinci arme, descoperite de polițiștii sibieni în urma unor percheziții domiciliare

Cinci arme neletale și peste 2.200 de proiectile au fost descoperite de polițiștii sibieni în urma unor percheziții domiciliare desfășurate în municipiul Sibiu și localitatea Șura Mare, în cadrul operațiunii JUPITER.
Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București. „Pe 14 preiau conducerea AUR București”
Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București. „Pe 14 preiau conducerea AUR București”
Autostrada A10 Sebeș – Turda intră în reparații. Ce lucrări sunt necesare pentru stabilizarea terenului
Autostrada A10 Sebeș – Turda intră în reparații. Ce lucrări sunt necesare pentru stabilizarea terenului
Prorectorul ASE București, la Gala MEDIAFAX: „Transmite știri cât se poate de corecte”
Prorectorul ASE București, la Gala MEDIAFAX: „Transmite știri cât se poate de corecte”
Ce făcea Ministerul Mediului cu avionul de 20 de milioane de lei. Explicația Dianei Buzoianu
Ce făcea Ministerul Mediului cu avionul de 20 de milioane de lei. Explicația Dianei Buzoianu
Fundația Vodafone România, premiată la Gala MEDIAFAX 35. Apel pentru sprijinirea nou-născuților care au nevoie de terapie intensivă
Fundația Vodafone România, premiată la Gala MEDIAFAX 35. Apel pentru sprijinirea nou-născuților care au nevoie de terapie intensivă
Laura Buciu
03 nov. 2026, 15:14, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Acțiunea a avut loc marți, când polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Vezi galeria foto
4 poze

Potrivit anchetatorilor, patru bărbați, cu vârste cuprinse între 45 și 64 de ani, ar fi deținut ilegal, în perioada 2025–2026, arme neletale de tir sportiv, cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm. De asemenea, aceștia ar fi achiziționat online proiectile destinate acestor categorii de arme, de calibre diferite.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat cinci arme neletale cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm, precum și 2.250 de alice de calibrele 4,5 mm și 5,5 mm.

Toate bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, în cadrul dosarelor penale privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Recomandarea video

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, anunță că va crește salariile demnitarilor prin legea salarizării bugetarilor, deși PSD a criticat guvernul Bolojan pe această temă: Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva, de 8 ani nu au crescut
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Dragoș Pîslaru îl acuză pe Florin Manole că manipulează datele din PNRR: „Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”
Gandul
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Cancan
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport
A0 Nord se deschide miercuri, 4 noiembrie 2026: legătură directă pe autostradă între A3 București - Ploiești și A2 București - Constanța
Libertatea
3 zodii de femei care pot avea parte de schimbări majore în următorii 10 ani. Ambiția le poate duce departe
CSID
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
Promotor