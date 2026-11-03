Fundația Vodafone România, premiată la Gala MEDIAFAX 35. Apel pentru sprijinirea nou-născuților care au nevoie de terapie intensivă

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

Printre momentele speciale ale serii s-a numărat acordarea distincției pentru implicarea în acțiuni cu impact pentru viață, oferită Fundației Vodafone România, organizație cu peste 25 de ani de activitate în susținerea comunităților prin proiecte de educație, sănătate și servicii sociale.

Fundația Vodafone România, distincție pentru proiectele dedicate comunităților vulnerabile

Prezentatorul galei, actorul Șerban Pavlu, a vorbit despre importanța proiectelor prin care organizațiile sprijină copiii și comunitățile care au nevoie de ajutor, subliniind că reușita acestora depinde uneori de lucruri aparent simple, precum accesul la educație și la servicii medicale.

„Știm cu toții că în România sunt mulți copii pentru care reușita nu începe cu talentul, ci cu lucruri mult mai simple. O școală la care să ajungă, un medic care să-i vadă, un adult care să nu renunțe la ei”, a spus Șerban Pavlu.

Acesta a evidențiat activitatea Fundației Vodafone România, care derulează de peste două decenii programe dedicate educației, sănătății și sprijinirii comunităților.

„De peste două decenii, Fundația Vodafone face exact asta. Programe de educație, de sănătate și de sprijin pentru comunități în care altfel nu ar ajunge nimeni. Fără zgomot și, mai ales, fără pauză”, a transmis prezentatorul.

La rândul său, Adrian Artene, director editorial al Grupului de presă ARCMEDIA, a subliniat că atât MEDIAFAX, cât și fundația sunt implicate în schimbările din societate, nu doar martori ai acestora.

„MEDIAFAX nu este doar martorul schimbării, nici Fundația Vodafone nu este doar martor al schimbării, ci contribuie, este actor”, a afirmat Adrian Artene.

Distincția a fost primită de Oana Solomon, Head of Legal & Data Privacy Vodafone România, care face parte și din Consiliul de administrație al Fundației Vodafone România.

Oana Solomon: Noi facem conectivitate prin oameni

În discursul său, Oana Solomon a vorbit despre legătura dintre activitatea MEDIAFAX și proiectele Fundației Vodafone România, pornind de la ideea de conectivitate.

Aceasta a explicat că, în timp ce agenția conectează oamenii prin informație, fundația urmărește să creeze legături și să producă schimbări în comunități prin intermediul tehnologiei și al oamenilor implicați în proiectele sale.

Adrian Artene, director editorial al Grupului de presa ARCMEDIA (S), inmaneaza ‘Distinctia speciala pentru implicarea in actiuni cu impact pentru viata’ Oanei Solomon (D), Head of Legal & Data Privacy Vodafone Romania, in cadrul Galei „Mediafax 35 de Ani”, eveniment desfasurat in Sala „Mitita Constantinescu” a Bancii Nationale a Romaniei din Bucuresti, joi, 29 octombrie 2026. Manifestarea marcheaza trei decenii si jumatate de activitate a agentiei Mediafax, unul dintre cei mai mari furnizori de informatie generala si de afaceri, stiri, fotografii si continut editorial pentru mass-media si mediul de afaceri. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Noi la Fundația Vodafone credem în conectivitate. Voi faceți conectivitate prin știri, noi facem conectivitate la Vodafone România prin tehnologie, iar la Fundația Vodafone prin oameni”, a declarat Oana Solomon.

Reprezentanta fundației a vorbit și despre propria implicare în activitățile de strângere de fonduri, începută în 2010. Primul său proiect a vizat sprijinirea unei secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, un domeniu în care Fundația Vodafone continuă să investească prin programe dedicate.

Oana Solomon a explicat că sprijinul pentru copiii aflați în stare gravă este esențial încă din primele momente de viață și a folosit o metaforă emoționantă pentru a descrie șansele de care au nevoie aceștia.

„Copiii care ajung într-o secție de terapie intensivă nou-născuți au îndeplinit deja două miracole. Primul, al creației, al doilea, al nașterii. Ei au nevoie de al treilea miracol, ca să supraviețuiască și să meargă mai departe”, a transmis aceasta.

Apel la donații pentru Fondul Viață pentru Nou-Născuți

Unul dintre momentele importante ale discursului Oanei Solomon a fost apelul adresat participanților la gală pentru susținerea Fondului Viață pentru Nou-Născuți, program prin care Fundația Vodafone România contribuie la dotarea secțiilor de neonatologie și de terapie intensivă neonatală cu echipamente medicale.

Programul a fost lansat în 2021 și urmărește îmbunătățirea condițiilor de diagnosticare, stabilizare și tratare a nou-născuților cu afecțiuni medicale, inclusiv în spitalele care nu dispun de dotările necesare. Bugetul cumulat al programului este de 11,3 milioane de lei.

Oana Solomon a amintit și de proiectul de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, pe care l-a prezentat drept unul dintre cele mai importante rezultate ale implicării fundației în dezvoltarea infrastructurii medicale pentru nou-născuți.

În cadrul galei, aceasta le-a propus invitaților o modalitate simplă de a contribui la program: trimiterea unui SMS cu textul RITM la numărul 8845.

„Pentru că toată lumea are un smartphone și pentru că durează trei minute și costă 2 euro, vă rog să tastați, să trimiteți un SMS la 8845, cu textul RITM, și în felul acesta contribuiți la Fondul Viață pentru Nou-Născuți”, a transmis Oana Solomon.

Potrivit informațiilor publicate de fundație, donația prin SMS este de 2 euro pe lună și contribuie la dotarea secțiilor în care sunt îngrijiți nou-născuții.

În cea de-a patra ediție a programului, Fundația Vodafone a selectat opt spitale care vor beneficia de echipamente medicale în valoare totală de 2,3 milioane de lei. Printre dotările prevăzute se numără ventilatoare, mese radiante, monitoare pentru funcții vitale și echipamente pentru monitorizarea activității cerebrale a nou-născuților. Programul estimează că aproximativ 7.500 de copii vor beneficia de condiții mai bune de diagnostic și tratament.

Oana Solomon a încheiat intervenția mulțumind pentru distincție și invitând participanții să susțină în continuare proiectele dedicate nou-născuților care au nevoie de îngrijire medicală specializată.

Distincția acordată Fundației Vodafone România la Gala MEDIAFAX 35 a adus în atenție rolul organizațiilor care contribuie direct la rezolvarea unor probleme din societate și importanța implicării pe termen lung în domenii precum sănătatea și educația.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!