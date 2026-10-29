Hollywoodul s-a reunit la prima gală Airbnb. Compania anunță 500 de milioane de dolari pentru cauze umanitare

Actori, cântăreți și personalități din lumea sportului s-au reunit miercuri seară la Milk Studios din Los Angeles, pentru prima gală organizată de Airbnb.org, organizația nonprofit înființată de compania Airbnb. Evenimentul a atras numeroase celebrități, care au participat pentru a susține programele prin care sunt oferite locuințe temporare gratuite victimelor dezastrelor naturale și persoanelor afectate de alte situații de urgență.

Hollywoodul și-a etalat eleganța

Printre invitați s-au numărat Jessica Alba, Charlize Theron, Cynthia Erivo, Charli XCX, Serena Williams, Demi Lovato, Kelly Rowland și Jaden Smith.

Matthew McConaughey a venit însoțit de soția sa, Camila Alves, și de fiul lor de 18 ani, Levi. Pe covorul roșu au mai apărut Zoe Saldaña, Sienna Miller, Elizabeth Banks, Greta Lee, Joshua Jackson și regizoarea Ava DuVernay.

Ținutele vedetelor au atras atenția fotografilor. Jessica Alba a ales o rochie neagră Donna Karan, Charlize Theron a purtat o creație verde Givenchy, iar Serena Williams a apărut într-o rochie Clio Peppiatt. Demi Lovato a optat pentru un costum Schiaparelli, în timp ce Charli XCX a purtat o rochie Roberto Cavalli.

500 de milioane de dolari pentru cazare gratuită

În ziua evenimentului, Airbnb a anunțat că va introduce un sistem prin care o parte din veniturile obținute din rezervări va fi direcționată către Airbnb.org.

Compania estimează că acest mecanism va asigura organizației o finanțare de 500 de milioane de dolari în următorii cinci ani. Mai exact, Airbnb va dona 10 cenți pentru fiecare sejur efectuat prin platformă.

Potrivit companiei, contribuțiile vor proveni din propriile venituri, fără a majora prețurile plătite de turiști sau a reduce sumele încasate de proprietarii locuințelor.

Organizația nonprofit își propune să ajungă la un milion de nopți de cazare gratuită oferite anual persoanelor aflate în situații de urgență.

În plan, cazare gratuită pentru familiile care călătoresc pentru tratament

Organizația Airbnb.org a fost înființată în 2020, pornind de la o inițiativă din 2012, când o proprietară și-a pus locuința la dispoziția persoanelor evacuate în urma uraganului Sandy, care a lovit Statele Unite.

Potrivit datelor prezentate de compania-mamă, din 2020 până în prezent, organizația a oferit peste 1,6 milioane de nopți de cazare gratuită pentru mai mult de 250.000 de persoane din aproape 140 de țări.

În 2026, organizația a oferit cazare temporară gratuită persoanelor afectate de peste 200 de dezastre.

Noile fonduri ar permite extinderea programelor și către alte categorii de beneficiari. Printre acestea se numără familiile care trebuie să călătorească pentru tratamente medicale, victimele violenței domestice și persoanele care au reușit să scape din situații de exploatare.

În Statele Unite, organizația intenționează să ofere sprijin și veteranilor care suferă de boli grave sau urmează tratamente medicale de lungă durată.