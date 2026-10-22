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Adio treburi casnice înainte de plecare. Ce nu le mai pot cere gazdele turiștilor pe Airbnb

Airbnb schimbă regulile pentru locuințele închiriate în regim turistic. Gazdele nu le vor mai putea cere oaspeților să schimbe lenjeria de pat, să spele vasele sau să ducă gunoiul înainte de check-out.
Adio treburi casnice înainte de plecare. Ce nu le mai pot cere gazdele turiștilor pe Airbnb
Sursa foto: Pexels/Ramaz Bluashvili
Cosmin Pirv
22 oct. 2026, 07:36, Social
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Potrivit noii politici, Airbnb interzice solicitările care presupun un efort sau un timp considerabil ori activități care ar trebui realizate, în mod obișnuit, de personalul de curățenie, scrie Euronews.

Turiștii vor putea fi rugați, în schimb, să pună vasele folosite în chiuvetă, să adune prosoapele sau să sorteze gunoiul în recipientele desemnate din locuință.

Airbnb va afișa mai clar regulile gazdelor înainte de rezervare și va semnala solicitările care nu respectă noua politică.

Conform sursei citate, vor exista șapte reguli standard pe care gazdele le pot afișa, care acoperă orele de check-in și check-out, numărul de oaspeți, fumatul, acceptarea animalelor de companie, orele de liniște și filmările și fotografiile comerciale.

Noile reguli vor intra în vigoare pentru rezervările făcute începând cu 20 noiembrie 2026.

Platforma precizează că taxa de curățenie trebuie să acopere curățenia obișnuită dintre două sejururi, iar turiștii nu pot fi taxați pentru neîndeplinirea unor sarcini de check-out interzise.

Schimbarea vine după nemulțumirile turiștilor față de listele de treburi pe care unele gazde le impuneau înainte de plecare, în condițiile în care aceștia plăteau deja taxe de curățenie.

Comisia Europeană a anunțat că a propus noi reguli pentru platformele de închirieri pe termen scurt în contextul crizei locuințelor.

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