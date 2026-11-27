Costinești a crescut într-un an în care turismul intern a mers în sens invers. Datele Institutului Național de Statistică arată 5,56 milioane de sosiri în structurile de cazare din România în primul semestru din 2026, față de 5,79 milioane în aceeași perioadă a anului trecut. Alături de Costinești, cele mai mari creșteri din vara aceasta le-au avut Satu Mare și Eforie.

Primul sezon NIBIRU

NIBIRU, dezvoltată la marginea stațiunii cu o investiție de peste 50 de milioane de euro, a avut peste 2,6 milioane de vizite în primul sezon complet, potrivit organizatorilor. Aceștia estimează că proiectul a generat aproximativ 400 de milioane de euro pentru economia locală.

În primele zece zile de la deschiderea din iulie au trecut pe acolo 547.000 de vizitatori. Festivalul Beach, Please! a adunat peste 600.000 de vizite în cinci zile, iar în acea perioadă cererea de cazare pe litoral a fost de șapte ori mai mare decât într-o săptămână obișnuită de vară.

Două premii pentru Andrei Șelaru

Pe 23 noiembrie, la Gala ZF 2026, fondatorul NIBIRU, Andrei Șelaru (Selly), a primit un premiu special pentru investiții în economia României, una dintre cele 15 distincții acordate antreprenorilor.

„Să știți că cel mai mândru sunt de faptul că reușim să aducem turiști de toate naționalitățile și din toate țările într-un loc care acum doi ani era doar un câmp la marginea Costineștiului. Este cea mai mare mândrie pentru noi să facem ceva acolo unde ne pricepem, pentru țara noastră. Turismul va începe să joace un rol din ce în ce mai important în economia României”, a declarat el.

Pe 26 noiembrie, Șelaru a primit și titlul „Entrepreneur of the Year” la The CEO Dinner, eveniment organizat de Romania Insider la Corinthia Grand Hotel du Boulevard din București.

Ținta pentru 2027

Echipa NIBIRU și-a propus să aducă 150.000 de turiști străini pe litoralul românesc în 2027. Pentru comparație, în primele opt luni din 2026, județul Constanța a înregistrat aproximativ 52.400 de sosiri ale turiștilor străini, potrivit datelor INS.