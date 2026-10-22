Platforma de închirieri Airbnb schimbă regulile în favoarea turiștilor

Noile reguli ale platformei de închirieri pe termen scurt Airbnb limitează gazdele la solicitări „rezonabile” de checkout începând cu 20 noiembrie. Oaspeții pot fi în continuare rugați să lase vasele în chiuvetă, să adune prosoapele folosite și să sorteze gunoiul și materialele reciclabile, dar, în general, gazdele nu pot solicita treburi casnice efectuate de obicei de personal de curățenie profesionist, potrivit AP.

„Nu uita să gândești ca un oaspete și să ții cont de ce ai considera nerezonabil”, le spune Airbnb gazdelor într-un videoclip care anunță noua politică.

Așteptări diferite între gazde și turiști

Treburile legate de check-out au fost un punct recurent de dispută pentru oaspeții Airbnb, în ​​special atunci când aceștia plătesc și taxe de curățenie. Compania a recunoscut anterior că aceste taxe pot crea așteptări diferite între gazde și călători.

Airbnb a declarat că se pot aplica excepții în anumite circumstanțe, cum ar fi obligarea oaspeților să pună gunoiul în containere rezistente la animale în zonele cu urși.

Gazdele trebuie acum să dezvăluie toate regulile casei și solicitările într-o secțiune specială a anunțului lor înainte ca oaspeții să rezerve, potrivit Airbnb. Nu mai pot adăuga cerințe suplimentare prin mesaje, semne în interiorul proprietății sau alte secțiuni ale unui anunț.

Ca parte a schimbărilor, Airbnb a declarat că standardizează regulile casei în șapte categorii, acoperind subiecte precum oaspeții care stau peste noapte, orele de liniște, animalele de companie, fumatul și dacă oaspeții trebuie să încuie la check-out.

Schimbările se bazează pe eforturile mai ample ale Airbnb de a face rezervarea unei proprietăți de închiriat mai previzibilă pentru călători.