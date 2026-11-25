Agenția a susținut marți, de asemenea, că retailerul a făcut afirmații înșelătoare cu privire la originea unei părți din bumbacul folosit în unele dintre produsele sale.

De exemplu, s-a constatat că bumbacul pe care Shein l-a prezentat ca fiind cultivat în SUA provine din China, iar bumbacul folosit în cel puțin unele dintre produsele sale nu a putut fi urmărit până în nicio țară de origine, conform acuzațiilor agenției citate de The Independent.

Cum și-a indus Shein în eroare clienții

„Shein a atras consumatorii cu promisiuni de haine accesibile, livrare rapidă și utilizarea unor furnizori care au obținut evaluări peste medie în ceea ce privește standardele legate de munca copiilor și munca forțată, printre alte declarații”, a transmis Christopher Mufarrige, directorul Biroului pentru Protecția Consumatorilor din cadrul FTC, într-un comunicat de presă emis marți.

„În realitate, compania a indus în eroare milioane de consumatori cu privire la produsele sale, furnizorii săi și autenticitatea recenziilor clienților săi”, a adăugat acesta.

Mufarrige a spus că firma și-a complicat și mai mult problemele îngreunând solicitarea de servicii pentru clienți de către cumpărători.

Suma de 100 de milioane de dolari a lui Shein va fi utilizată pentru a oferi despăgubiri consumatorilor prejudiciați de acțiunile companiei, potrivit FTC.

Agenția a mai spus că Shein va avea interdicție să prezinte în mod eronat termenele de livrare, să suprime recenziile negative ale produselor, să refuze să ofere servicii adecvate pentru clienți și să facă afirmații înșelătoare despre auditurile furnizorilor și producătorilor sau despre trasabilitatea produselor.

„Acordul nu înseamnă o recunoaștere a răspunderii”

Într-un e-mail către Associated Press, un purtător de cuvânt al Shein a declarat că acordul „nu constituie o recunoaștere a răspunderii și continuăm să nu fim de acord cu anumite aspecte ale caracterizării afacerii noastre și a practicilor de conformitate de către FTC”.

Compania a menționat că a fost de acord să adauge măsuri suplimentare pentru a-și consolida practicile de protecție a consumatorilor și eforturile de conformitate, ca parte a acordului, potrivit aceleiași surse.