CIA și Biroul Directorului de Informații Naționale al SUA au descoperit recent o breșă de securitate cibernetică care a expus informații neclasificate. Incidentele cibernetice au afectat o rețea care caută informații de informații în materiale publice, neclasificate.

Nu a fost imediat clar ce materiale neclasificate au fost accesate sau cine se află în spatele atacurilor, potrivit The Independent.

Întrebat despre raport, ODNI a declarat că nu au existat „perturbări ale capacităților critice sau ale sistemelor clasificate”. CIA nu a comentat imediat incidentul.

Aceste breșe de securitate sunt cele mai recente dintr-o serie de întreruperi tehnologice și incidente de securitate cibernetică care afectează agențiile americane, inclusiv o breșă de securitate la Departamentul Agriculturii din SUA și o întrerupere temporară care a afectat o rețea internă de comunicații clasificate utilizată de Agenția Națională de Securitate.

FBI-ul a fost vizat de două breșe separate de securitate în ultimele luni, în timp ce Pentagonul și Departamentul de Securitate Internă au fost, de asemenea, implicate în incidente cibernetice recente.

Președintele american Donald Trump a recunoscut sâmbătă a doua breșă de securitate de la FBI , declarând pentru Fox News că „tocmai am auzit despre asta și voi spune că nu este bine. Nu-mi place asta. Dar poate vom învăța lucruri pe care altfel nu le-am fi învățat niciodată”, potrivit sursei citate.