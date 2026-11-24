„Un elicopter AS-532 aparținând forțelor noastre aeriene s-a prăbușit după ce a decolat de la Eskisehir în scopuri de antrenament”, a anunțat ministerul Apărării al Turciei, într-un comunicat publicat marți.

Conform ministerului, rămășițele aeronavei au fost găsite, iar „operațiunile de căutare și salvare continuă”, notează Al Jazeera.

Cauza accidentului nu a fost specificată de oficiali.

AS-532 Cougar este un elicopter multifuncțional cu două motoare, de fabricație franceză, utilizat de armatele din întreaga lume.

Imaginile din presă au arătat echipe de urgență la locul accidentului, lângă satul Yorukakcayir, la aproximativ 15 km vest de centrul orașului Eskisehir, potrivit sursei citate.

Incidentul aviatic are loc la 12 zile după un accident similar soldat cu moartea a patru persoane.

Pe 12 noiembrie, un avion Sikorsky S-70 al armatei s-a prăbușit lângă Malatya, în sudul Turciei, ucigând patru membri aflați la bord.