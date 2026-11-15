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Imagini inedite cu Papa Leon la bordul unui elicopter. Ce s-a întâmplat în timpul vizitei din Peru

Papa Leon a urcat la bordul unui elicopter în timpul vizitei pe care o face în Peru. Cu căști la urechi și ținând telefonul mobil în mână, Papa a salutat mulțimea de la mare înălțime. Papa este foarte popular în Peru, țară în care a locuit și pe care o consideră a doua sa patrie.
Imagini inedite cu Papa Leon la bordul unui elicopter. Ce s-a întâmplat în timpul vizitei din Peru
Petru Mazilu
15 nov. 2026, 14:40, Știri externe
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În imaginile care au devenit virale, Papa Leon este văzut urcând la bordul elicopterului. El se așeză între cei doi piloți și își pune căștile pe urechi. Ulterior, elicopterul survolează o zonă în care se află oameni pe care Papa îi salută de la înălțime.

În timpul zborului, Papa vorbește cu cei doi piloți care îi oferă mai multe explicații. De asemenea, în una din mâini, Papa își ține telefonul mobil.

Papa a fost primit de milioane de peruani

Papa Leon al XIV-lea a fost primit de mulțimi impresionante în Peru, țara în care a trăit peste două decenii ca misionar și episcop. Aproximativ trei milioane de oameni au ieșit pe străzile capitalei Lima pentru a-l întâmpina, potrivit estimărilor Vaticanului.

Vizita, începută miercuri, 11 noiembrie, are o semnificație aparte pentru primul papă american din istorie. Născut la Chicago, Robert Prevost, actualul Leon al XIV-lea, a petrecut o mare parte a activității sale religioase în Peru, unde a obținut și cetățenia în 2015.

Legătura Suveranului Pontif cu Peru datează din anii 1980, când a ajuns în țară ca misionar augustinian. Ulterior, a devenit episcop de Chiclayo, funcție pe care a ocupat-o între 2015 și 2023. Pentru numeroși peruani, el este cunoscut și astăzi sub numele afectuos de „Padre Roberto”.

Papa a făcut o vizită istorică în America de Sud

Peru reprezintă ultima etapă a turneului sud-american de 12 zile, după vizitele în Uruguay și Argentina.

Programul include întâlniri cu reprezentanții Bisericii Catolice, slujbe și vizite în mai multe regiuni ale țării. Întoarcerea la Roma este programată pentru 17 noiembrie.

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