Un ofițer al aviației indiene a oferit planuri secrete de război în schimbul unor fotografii nud

Unitatea Specială a Poliției din Delhi a depus un rechizitoriu împotriva comandorului Manorath Singh Sabharwal la tribunalul Patiala House, acuzându-l de infracțiuni prevăzute de Legea privind Secretele de Stat, potrivit Clash Report. Polițiștii susțin că ofițerul Forțelor Aeriene Indiene a schimbat planuri de război pe fotografii nud. Pozele au fost trimise de o persoană care ar putea fi agent pakistanez,

Poliția a transmis că schimbul de fotografii a fost făcut prin intermediul aplicației WhatsApp, în perioada 12 ianuarie – 1 aprilie 2026. Ofițerul a fost prins atunci când a fost descoperit un smartphone asupra sa în incinta biroului.

Detalii despre presupusul schimb documente-fotografii nud

Conform rechizitoriului, ofițerul a „încărcat” o pagină dintr-un „plan de război secret” după ce a primit „o fotografie nud” de la persoana suspectată a fi agent pakistanez, afirmând totodată că „pentru fiecare fotografie nud, va oferi o nouă pagină din planul de război”.

Analiza datelor de pe WhatsApp a scos la iveală 3.008 mesaje text, 65 de imagini, 65 de reacții, 42 de apeluri vocale, 4 apeluri video și 6 linkuri schimbate între cei doi, au informat polițiștii în instanța.

Publicația The Times of India a relatat că femeia a utilizat o cartelă SIM indiană, emisă în statul Gujarat, în timp ce acționa din Pakistan. Ofițerul a fost arestat pe 30 mai, după ce personalul a descoperit un telefon iPhone neautorizat în biroul său.

Ce informații ar fi fost divulgate de ofițer

Poliția susține că ofițerul a transmis informații privind efectivele și structura unei unități secrete de drone, capacitățile sale operaționale, locurile stabilite pentru desfășurarea forțelor în timpul unor ostilități, precum și deplasările aeronavelor de luptă.

De asemenea, în rechizitoriu se menționează că acesta a dezvăluit detalii despre testele efectuate cu drone, autonomia sistemului de armament și mecanismele sale de ochire. În acte mai apar informații despre desfășurarea unor avioane de vânătoare și despre un exercițiu militar.

Ofițerul va ajunge în fața instanței pe 5 decembrie. El a fost pus sub acuzare, dar instanța nu a analizat dosarul.