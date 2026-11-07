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Premieră. Un satelit american a fotografiat avionul spațial ultrasecret al Chinei

Un satelit american a fotografiat avionul spațial ultrasecret al Chinei. Este vorba despre o premieră care a avut loc în urmă cu aproximativ doi ani. Totuși, fotografiile au fost prezentate recent în cadrul unui raport.
Premieră. Un satelit american a fotografiat avionul spațial ultrasecret al Chinei
sursa foto: X, imagine realizată de Maxar
Petru Mazilu
07 nov. 2026, 09:40, Știri externe
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Sateliții americani și ai altor țări urmăresc de mulți ani avionul spațial ultrasecret al Chinei. Supranumit Shenlong, acesta orbitează Pământul, eliberând pe parcurs obiecte necunoscute.

În ciuda eforturilor, occidentalii nu au putut să vadă fotografii cu vehiculul experimental. După cum relatează Ars Technica, un satelit deținut de operatorul comercial Vantor (fostă Maxar) a surprins o imagine a avionului în 2024. Fotografia a fost făcută publică doi ani mai târziu în 2026.

Cum arată avionul secret

Imaginea înfățișează un vehicul cu două aripi înguste, la care pare să fie cuplat un satelit dotat cu două panouri solare mari. Designul general amintește foarte mult de avionul spațial al armatei americane, vehiculul ultrasecret X-37B, aflat în dotarea Forțelor Spațiale.

Fotografia a fost publicată în cadrul unui raport al Agenției de Informații pentru Apărare din cadrul Pentagonului. Document care a fost declasificat recent analizează amenințările din spațiul cosmic.

Raportul nu oferă prea multe detalii despre ceea ce face, de fapt, acest avion spațial pe orbită. China a păstrat o discreție totală cu privire la scopul celor patru misiuni ale sale cu acest tip de avion spațial, desfășurate în ultimii șase ani.

Agenția spațială a Chinei a susținut anterior că Shenlong va „deschide calea către metode de transport dus-întors mai convenabile și mai accesibile, destinate utilizării pașnice a spațiului cosmic în viitor”. Pe lângă eliberarea unor obiecte misterioase pe orbită, experții sugerează că avionul spațial a fost folosit și pentru a captura alte obiecte, posibil cu ajutorul unor brațe robotizate.

Ce fac americanii

În paralel, avionul spațial X-37B al Forțelor Spațiale americane, dezvoltat de Boeing, a zburat în jurul planetei în ultimii 16 ani. Cea mai recentă misiune a sa a început în august 2025. În 2024, vehiculul a efectuat o manevră de frânare pe orbită. Este vorba despre o „manevră de frânare aerodinamică” (aerobraking) riscantă menită să-i coboare altitudinea.

Pentagonul este cu ochii pe chinezi. Instituția a avertizat, în cel mai recent raport al său, că armata chineză deține „mai multe arme laser terestre, cu niveluri de putere variabile, menite să perturbe, să degradeze sau să avarieze sateliții”.

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