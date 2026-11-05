Un satelit militar rus ar fi simulat un posibil atac asupra unui satelit occidental. Alte două nave spațiale rusești se apropie de un nou obiectiv

Satelitul militar rus Cosmos 2612 s-a apropiat în a doua jumătate a lunii octombrie de X36, un satelit comercial operat de compania ICEYE, care furnizează imagini radar guvernelor și armatelor occidentale, inclusiv Ucrainei.

Greg Gillinger, analist senior în domeniul spațial la compania americană Integrity ISR, care oferă servicii de instruire pentru forțele spațiale americane, a declarat că incidentul „arată ca o repetiție a unui atac”.

„Este cea mai agresivă poziționare pe care am văzut-o din partea Rusiei în ceea ce privește amenințarea sateliților unei alte națiuni”, a afirmat acesta.

În urma incidentului de la jumătatea lunii octombrie, subsecretarul de stat american Thomas DiNanno a declarat că satelitul Cosmos 2612 a efectuat manevre intenționate în apropierea periculoasă a unui satelit comercial, comportament compatibil cu operațiuni de utilizare a armelor în spațiu.

Satelitul rusesc s-ar fi apropiat la câteva sute de metri

Potrivit analiștilor spațiali, Cosmos 2612 a redus rapid distanța față de satelitul X36, ajungând la mai puțin de un kilometru. Unele estimări indică o apropiere de numai câteva sute de metri sau chiar mai puțin.

Satelitul rusesc s-a retras ulterior la aproximativ 400 de kilometri distanță, însă alte două nave spațiale din aceeași serie se îndreaptă acum către traiectoria unui alt satelit ICEYE, identificat drept X37. Compania americană de monitorizare spațială COMSPOC a avertizat, de asemenea, că cele două obiecte rusești sunt tot mai bine poziționate pentru o eventuală apropiere de acesta.

Cosmos 2612 face parte dintr-un grup de șase sateliți militari lansați de Rusia în aprilie. Potrivit companiei americane de informații spațiale Slingshot Aerospace, acesta este clasificat public drept un satelit destinat inspecției și întreținerii altor nave spațiale.

Șeful operațiunilor ICEYE din Statele Unite, Ann Stevens, a declarat că satelitul X36 continuă să funcționeze, iar constelația de sateliți radar a companiei este rezistentă în cazul unor eventuale perturbări.

Germania avertizează asupra riscurilor unor posibile atacuri în spațiu

Generalul-maior Michael Traut, comandantul forțelor spațiale germane, a declarat pentru Reuters că astfel de apropieri pot fi utilizate pentru inspecție, supraveghere sau interferențe, în funcție de capacitățile tehnice ale navei spațiale.

Acesta a avertizat că trebuie luate în calcul toate scenariile, de la perturbarea temporară a funcționării unui satelit până la dezactivarea sa definitivă. Totuși, Traut a subliniat că posibilitatea efectuării unor astfel de manevre nu reprezintă, în sine, o dovadă că Rusia pregătește sau repetă un atac. Intenția nu poate fi stabilită doar pe baza datelor orbitale disponibile public.

Rusia a avertizat în repetate rânduri că sateliții comerciali occidentali care sprijină Ucraina ar putea deveni ținte legitime pentru represalii.

Incidentul are loc într-un context în care marile puteri se pregătesc pentru posibilitatea extinderii conflictelor militare în spațiu. Statele Unite au recunoscut recent că au desfășurat arme pe orbită, iar șeful Comandamentului Spațial american a declarat anterior că Rusia a plasat o armă spațială în apropierea unor sateliți importanți pentru securitatea națională a SUA.

Andrew Turner, consultant în domeniul spațial și fost ofițer superior al Forțelor Aeriene britanice, a avertizat că apropierea satelitului rusesc de X36 crește semnificativ riscul unui atac, fie el intenționat sau rezultat în urma unei interacțiuni accidentale.

Până în prezent, Ministerul rus al Apărării nu a oferit un răspuns solicitării Reuters privind incidentul.