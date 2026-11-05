Prima pagină » Știri externe » Un satelit militar rus ar fi simulat un posibil atac asupra unui satelit occidental. Alte două nave spațiale rusești se apropie de un nou obiectiv

Un satelit militar rus ar fi simulat un posibil atac asupra unui satelit occidental. Alte două nave spațiale rusești se apropie de un nou obiectiv

Un satelit militar rusesc care s-a apropiat periculos de un satelit comercial occidental în luna octombrie ar fi putut repeta un scenariu de atac în spațiu, avertizează un expert american în securitate spațială, citat de Reuters. Între timp, alte două nave spațiale rusești se îndreaptă spre orbita unui al doilea satelit operat de compania finlandeză ICEYE, ceea ce amplifică îngrijorările privind securitatea infrastructurii spațiale comerciale.
Un satelit militar rus ar fi simulat un posibil atac asupra unui satelit occidental. Alte două nave spațiale rusești se apropie de un nou obiectiv
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
05 nov. 2026, 08:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Satelitul militar rus Cosmos 2612 s-a apropiat în a doua jumătate a lunii octombrie de X36, un satelit comercial operat de compania ICEYE, care furnizează imagini radar guvernelor și armatelor occidentale, inclusiv Ucrainei.

Greg Gillinger, analist senior în domeniul spațial la compania americană Integrity ISR, care oferă servicii de instruire pentru forțele spațiale americane, a declarat că incidentul „arată ca o repetiție a unui atac”.

„Este cea mai agresivă poziționare pe care am văzut-o din partea Rusiei în ceea ce privește amenințarea sateliților unei alte națiuni”, a afirmat acesta.

În urma incidentului de la jumătatea lunii octombrie, subsecretarul de stat american Thomas DiNanno a declarat că satelitul Cosmos 2612 a efectuat manevre intenționate în apropierea periculoasă a unui satelit comercial, comportament compatibil cu operațiuni de utilizare a armelor în spațiu.

Satelitul rusesc s-ar fi apropiat la câteva sute de metri

Potrivit analiștilor spațiali, Cosmos 2612 a redus rapid distanța față de satelitul X36, ajungând la mai puțin de un kilometru. Unele estimări indică o apropiere de numai câteva sute de metri sau chiar mai puțin.

Satelitul rusesc s-a retras ulterior la aproximativ 400 de kilometri distanță, însă alte două nave spațiale din aceeași serie se îndreaptă acum către traiectoria unui alt satelit ICEYE, identificat drept X37. Compania americană de monitorizare spațială COMSPOC a avertizat, de asemenea, că cele două obiecte rusești sunt tot mai bine poziționate pentru o eventuală apropiere de acesta.

Cosmos 2612 face parte dintr-un grup de șase sateliți militari lansați de Rusia în aprilie. Potrivit companiei americane de informații spațiale Slingshot Aerospace, acesta este clasificat public drept un satelit destinat inspecției și întreținerii altor nave spațiale.

Șeful operațiunilor ICEYE din Statele Unite, Ann Stevens, a declarat că satelitul X36 continuă să funcționeze, iar constelația de sateliți radar a companiei este rezistentă în cazul unor eventuale perturbări.

Germania avertizează asupra riscurilor unor posibile atacuri în spațiu

Generalul-maior Michael Traut, comandantul forțelor spațiale germane, a declarat pentru Reuters că astfel de apropieri pot fi utilizate pentru inspecție, supraveghere sau interferențe, în funcție de capacitățile tehnice ale navei spațiale.

Acesta a avertizat că trebuie luate în calcul toate scenariile, de la perturbarea temporară a funcționării unui satelit până la dezactivarea sa definitivă. Totuși, Traut a subliniat că posibilitatea efectuării unor astfel de manevre nu reprezintă, în sine, o dovadă că Rusia pregătește sau repetă un atac. Intenția nu poate fi stabilită doar pe baza datelor orbitale disponibile public.

Rusia a avertizat în repetate rânduri că sateliții comerciali occidentali care sprijină Ucraina ar putea deveni ținte legitime pentru represalii.

Incidentul are loc într-un context în care marile puteri se pregătesc pentru posibilitatea extinderii conflictelor militare în spațiu. Statele Unite au recunoscut recent că au desfășurat arme pe orbită, iar șeful Comandamentului Spațial american a declarat anterior că Rusia a plasat o armă spațială în apropierea unor sateliți importanți pentru securitatea națională a SUA.

Andrew Turner, consultant în domeniul spațial și fost ofițer superior al Forțelor Aeriene britanice, a avertizat că apropierea satelitului rusesc de X36 crește semnificativ riscul unui atac, fie el intenționat sau rezultat în urma unei interacțiuni accidentale.

Până în prezent, Ministerul rus al Apărării nu a oferit un răspuns solicitării Reuters privind incidentul.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Pagina de Facebook a lui Călin Georgescu ar fi urmărită chiar de judecătoarea care analizează, azi, cererea sa de eliberare din arest
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor